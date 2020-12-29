Засудили волинянина, який вбив чоловіка струменем води на підприємстві
Сьогодні, 10:57
Шість років позбавлення волі отримав волинянин, який під час конфлікту на підприємстві скерував односельцю в обличчя струмінь води з апарату високого тиску, після чого той помер.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури суд призначив 53-річному волинянину, визнаному винним у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України), покарання у виді 6 років позбавлення волі.
Доведено, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Луцького району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань.
Потерпілий помер на місці. Вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь.
Визнаний винуватим у вчиненні цього злочину волинянин наступних 6 років відбуватиме покарання за ґратами.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури суд призначив 53-річному волинянину, визнаному винним у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України), покарання у виді 6 років позбавлення волі.
Доведено, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Луцького району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань.
Потерпілий помер на місці. Вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь.
Визнаний винуватим у вчиненні цього злочину волинянин наступних 6 років відбуватиме покарання за ґратами.
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