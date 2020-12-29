Засудили волинянина, який вбив чоловіка струменем води на підприємстві





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури суд призначив 53-річному волинянину, визнаному винним у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України), покарання у виді 6 років позбавлення волі.



Доведено, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Луцького району, поконфліктувавши зі знайомим,

Потерпілий помер на місці. Вбивство сталося на приватному



Визнаний винуватим у вчиненні цього злочину волинянин наступних 6 років відбуватиме покарання за ґратами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шість років позбавлення волі отримав волинянин, який під час конфлікту на підприємстві скерував односельцю в обличчя струмінь води з апарату високого тиску, після чого той помер.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури суд призначив 53-річному волинянину, визнаному винним у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України), покарання у виді 6 років позбавлення волі.Доведено, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Луцького району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань Потерпілий помер на місці. Вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь.Визнаний винуватим у вчиненні цього злочину волинянин наступних 6 років відбуватиме покарання за ґратами.

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