вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Засудили волинянина, який вбив чоловіка струменем води на підприємстві

Засудили волинянина, який вбив чоловіка струменем води на підприємстві
Шість років позбавлення волі отримав волинянин, який під час конфлікту на підприємстві скерував односельцю в обличчя струмінь води з апарату високого тиску, після чого той помер.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури суд призначив 53-річному волинянину, визнаному винним у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України), покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Доведено, що удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Луцького району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань.
Потерпілий помер на місці. Вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь.

Визнаний винуватим у вчиненні цього злочину волинянин наступних 6 років відбуватиме покарання за ґратами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Шклинь, підприємство, струмінь води
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як планують боротися з поширенням наркоманії серед молоді у Луцькій громаді
Сьогодні, 11:22
Потрапив «на гачок» інтернет-шахраїв: волинянина ошукали на 163 тисячі гривень
Сьогодні, 11:12
Засудили волинянина, який вбив чоловіка струменем води на підприємстві
Сьогодні, 10:57
На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 10:29
Частина Луцька – без тепла
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Відомо, на якому волинському підприємстві сталося вбивство Відомо, на якому волинському підприємстві сталося вбивство
29 грудень, 2020, 11:39
На Волині син вбив батька На Волині син вбив батька
02 лютий, 16:42
Різав і бив молотком: на Київщині затримали вбивцю подружжя волинян. ВІДЕО Різав і бив молотком: на Київщині затримали вбивцю подружжя волинян. ВІДЕО
30 січень, 16:00
На Київщині зарізали подружжя з Волині, – ЗМІ На Київщині зарізали подружжя з Волині, – ЗМІ
30 січень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дорогах Волині у 2021 році загинули 9 дітей
Сьогодні, 11:35
 0
Як планують боротися з поширенням наркоманії серед молоді у Луцькій громаді
Сьогодні, 11:22
 0
Потрапив «на гачок» інтернет-шахраїв: волинянина ошукали на 163 тисячі гривень
Сьогодні, 11:12
 0
Засудили волинянина, який вбив чоловіка струменем води на підприємстві
Сьогодні, 10:57
 0
На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8