Потрапив «на гачок» інтернет-шахраїв: волинянина ошукали на 163 тисячі гривень

За вчорашню добу, 10 лютого, до поліції звернулись декілька громадян, які стали жертвами шахрайських схем.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Невідомий чоловік, представившись продавцем інтернет-магазину, шляхом зловживання довірою, заволодів коштами в сумі понад 163 тисячі гривень, які житель села Башова Луцького району перерахував на банківську картку та інтернет-гаманець.6 лютого невідома особа під приводом продажу криптовалюти через соціальну мережу заволоділа грошовими коштами жителя с. Вербка у сумі 3390 гривень, які він перерахував на банківський рахунок.Також надійшло звернення лучанки про те, що аферисти, під приводом купівлі верхнього одягу через інтернет-сайт, шахрайським методом заволоділи грошима у сумі 47127 гривень, надіславши фішингове посилання, за яким отримали доступ до її банківської карти.Звернення про подібні випадки у поліцію надходять чи не щодня.Перш за все, працівники поліції рекомендують не надсилати грошові кошти невідомим особам в мережі інтернет, а також не переходити за невідомими посиланнями, які можуть прокласти шлях шахраю до ваших банківських карток, або ж інших особистих даних.Водночас, застерігають не піддаватись психологічному тиску під час дзвінків невідомих осіб під приводом «Ваш родич у біді», ретельно перевіряючи інформацію всіма можливими способами.Якщо ж ви стали жертвою шахрайської схеми, невідкладно звертайтеся у поліцію.