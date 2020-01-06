Потрапив «на гачок» інтернет-шахраїв: волинянина ошукали на 163 тисячі гривень
Сьогодні, 11:12
За вчорашню добу, 10 лютого, до поліції звернулись декілька громадян, які стали жертвами шахрайських схем.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Невідомий чоловік, представившись продавцем інтернет-магазину, шляхом зловживання довірою, заволодів коштами в сумі понад 163 тисячі гривень, які житель села Башова Луцького району перерахував на банківську картку та інтернет-гаманець.
6 лютого невідома особа під приводом продажу криптовалюти через соціальну мережу заволоділа грошовими коштами жителя с. Вербка у сумі 3390 гривень, які він перерахував на банківський рахунок.
Також надійшло звернення лучанки про те, що аферисти, під приводом купівлі верхнього одягу через інтернет-сайт, шахрайським методом заволоділи грошима у сумі 47127 гривень, надіславши фішингове посилання, за яким отримали доступ до її банківської карти.
Звернення про подібні випадки у поліцію надходять чи не щодня.
Перш за все, працівники поліції рекомендують не надсилати грошові кошти невідомим особам в мережі інтернет, а також не переходити за невідомими посиланнями, які можуть прокласти шлях шахраю до ваших банківських карток, або ж інших особистих даних.
Водночас, застерігають не піддаватись психологічному тиску під час дзвінків невідомих осіб під приводом «Ваш родич у біді», ретельно перевіряючи інформацію всіма можливими способами.
Якщо ж ви стали жертвою шахрайської схеми, невідкладно звертайтеся у поліцію.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Невідомий чоловік, представившись продавцем інтернет-магазину, шляхом зловживання довірою, заволодів коштами в сумі понад 163 тисячі гривень, які житель села Башова Луцького району перерахував на банківську картку та інтернет-гаманець.
6 лютого невідома особа під приводом продажу криптовалюти через соціальну мережу заволоділа грошовими коштами жителя с. Вербка у сумі 3390 гривень, які він перерахував на банківський рахунок.
Також надійшло звернення лучанки про те, що аферисти, під приводом купівлі верхнього одягу через інтернет-сайт, шахрайським методом заволоділи грошима у сумі 47127 гривень, надіславши фішингове посилання, за яким отримали доступ до її банківської карти.
Звернення про подібні випадки у поліцію надходять чи не щодня.
Перш за все, працівники поліції рекомендують не надсилати грошові кошти невідомим особам в мережі інтернет, а також не переходити за невідомими посиланнями, які можуть прокласти шлях шахраю до ваших банківських карток, або ж інших особистих даних.
Водночас, застерігають не піддаватись психологічному тиску під час дзвінків невідомих осіб під приводом «Ваш родич у біді», ретельно перевіряючи інформацію всіма можливими способами.
Якщо ж ви стали жертвою шахрайської схеми, невідкладно звертайтеся у поліцію.
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