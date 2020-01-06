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Потрапив «на гачок» інтернет-шахраїв: волинянина ошукали на 163 тисячі гривень

Потрапив «на гачок» інтернет-шахраїв: волинянина ошукали на 163 тисячі гривень
За вчорашню добу, 10 лютого, до поліції звернулись декілька громадян, які стали жертвами шахрайських схем.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Невідомий чоловік, представившись продавцем інтернет-магазину, шляхом зловживання довірою, заволодів коштами в сумі понад 163 тисячі гривень, які житель села Башова Луцького району перерахував на банківську картку та інтернет-гаманець.

6 лютого невідома особа під приводом продажу криптовалюти через соціальну мережу заволоділа грошовими коштами жителя с. Вербка у сумі 3390 гривень, які він перерахував на банківський рахунок.

Також надійшло звернення лучанки про те, що аферисти, під приводом купівлі верхнього одягу через інтернет-сайт, шахрайським методом заволоділи грошима у сумі 47127 гривень, надіславши фішингове посилання, за яким отримали доступ до її банківської карти.

Звернення про подібні випадки у поліцію надходять чи не щодня.

Перш за все, працівники поліції рекомендують не надсилати грошові кошти невідомим особам в мережі інтернет, а також не переходити за невідомими посиланнями, які можуть прокласти шлях шахраю до ваших банківських карток, або ж інших особистих даних.

Водночас, застерігають не піддаватись психологічному тиску під час дзвінків невідомих осіб під приводом «Ваш родич у біді», ретельно перевіряючи інформацію всіма можливими способами.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайської схеми, невідкладно звертайтеся у поліцію.

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Теги: Волинь, шахраї, інтернет
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