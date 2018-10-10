Як планують боротися з поширенням наркоманії серед молоді у Луцькій громаді

Станом на 2021 рік загальна кількість наркозалежних в Україні за різними оцінками може становити понад 1 мільйон людей.Зокрема,у Волинській області ситуація з наркотиками за останній рік дещо погіршилась. Як повідомляють у Волинському центрі терапії залежностей, протягом минулого року на стаціонарному лікуванні тут перебувало 6401 алко- та наркозалежних людей (у 2020 році – 5430 осіб).Також за даними Центру, місто Луцьк (38%) та Луцький район (10,5%) є лідерами у Волинській області за кількістю алко- та наркозележних.Департамент молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у фейсбуці анонсував, що найближчим часом почне інформувати жителів громади щодо активізації роботи у напрямку протидії наркоманії.Як саме планують боротися з поширенням залежності у Луцькій міській територіальній громаді, з‘ясовувало«Ми розробили Координаційну раду з цього питання та вже провели перше засідання. До неї входять усі структурні підрозділи Луцької міської ради, правоохоронні органи, а також громадські організації, які мають компетенцію в цьому питанні», - розповідає начальниця відділу молодіжної політики департаменту молоді та спортуВона розповіла, що до активізації боротьби їх спонукала поява значної кількості наркотичної реклами на будинках. Серед інших причин, за її словами, – збільшення кількості повідомлень про розміщення «закладок» наркотиків на території громади за останній час, та результати проведених анонімних опитувань серед школярів.«Ми вже зробили перші замальовування наркотичної реклами на стінах будівель, для цього була сформована оперативна група. Нам зараз масово починають надсилати адреси й фото таких місць,тому ми будемо проводити рейди далі. Також продовжуємо розробляти ряд анонімних анкетувань, в тому числі серед учнівського та студентського середовища, для того, аби з‘ясувати статистичні дані. Крім цього, у нас є вже відзнятий соціальний ролик, тож ми будемо робити акцент на рекламу, на інформаційну просвітницьку кампанію, проведення виховних годин. Зараз також почав існувати чат-бот патрульної поліції, куди будь-яка людина, яка знайшла «закладку», або помічала, що «закладчики» вже не раз з‘являються в її будинку, може анонімно повідомляти туди про це. Далі з цим будуть розбиратися компетентні органи поліції»Зарина Дацик зазначає, що програма містить близько 8 різних напрямків і не матиме точного кінцевого терміну.«Ще один важливий аспект, який буде діяти з березня – це можливість фінансової підтримки громадських організацій та благодійних фондів, які будуть пропонувати свої проєкти. Ми на Координаційній раді будемо їх розглядати і реалізовувати у школах, на фестивалях або проводити тренінги для молоді», – додає посадовиця.Що потрібно знати про наркозалежність у підлітків батькамПсихологиняакцентує на тому, що основний фактор, який викликає потяг до наркотиків у підлітків - психологічне неблагополуччя в сім‘ї. Тобто явище поширене в родинах, де діти можуть почуватися покинутими, неприйнятими та непочутими.У випадку підозри вживання наркотиків своєю дитиною, психологиня закликає батьків починати діяти вчасно: «Звичайно, потрібно в першу чергу спокійно обговорити це питання з дитиною. Однозначно, не можна влаштовувати скандалів чи істерик. Важливо сказати їй, що ви поруч і дуже любите її. І друге, що треба зробити - не відкладати звернення до спеціалістів. Насамперед, до психолога, при потребі до нарколога, психіатра. Адже у більш складних випадках може знадобитися навіть медикаментозне лікування».Час терапії, розповідає психологиня, у дорослих наркозалежних та молоді відрізняється.«Дорослі наркозалежні потребують реабілітації, тобто їх треба відновлювати, а підлітки поки повністю не сформовані, тому потребують абілітації. Потрібно розуміти, що вилікувати залежність за один сеанс неможливо. Терапія може тривати від трьох до дев‘яти місяців. Все залежить від того, наскільки людина опустилась, яка в неї стадія, наскільки вона та її рідні включені в терапію і чи є в неї супротив», – резюмує психологиня.