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На дорогах Волині у 2021 році загинули 9 дітей

На дорогах Волині у 2021 році загинули 9 дітей
У 2021 році зареєстрували 142 ДТП за участі дітей. З них — 101 автопригода із травмованими, в яких загинули 9 дітей, а ще 119 отримали травми.

Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.

Загадом же у 2021 році трапилося 3095 дорожньо-транспортних пригод.
За січень 2022 року на Волині вже зареєстрували 8 ДТП за участю дітей, з них — 6 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей отримали травми.

Поліція звертається до батьків: вчіть дітей дотримуватися правил дорожнього руху, показуйте власним прикладом, як правильно переходити дорогу на регульованих і нерегульованих пішохідних переходах.

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Теги: Волинь, ДТП, діти
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