На дорогах Волині у 2021 році загинули 9 дітей

У 2021 році зареєстрували 142 ДТП за участі дітей. З них — 101 автопригода із травмованими, в яких загинули 9 дітей, а ще 119 отримали травми.Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.Загадом же у 2021 році трапилося 3095 дорожньо-транспортних пригод.За січень 2022 року на Волині вже зареєстрували 8 ДТП за участю дітей, з них — 6 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей отримали травми.Поліція звертається до батьків: вчіть дітей дотримуватися правил дорожнього руху, показуйте власним прикладом, як правильно переходити дорогу на регульованих і нерегульованих пішохідних переходах.