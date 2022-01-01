Луцького програміста судили за продаж файлу для злому TikTok

Луцький суд призначив 42,5 тис. грн штрафу чоловікові, який продав файл для злому облікових записів у TikTok. Закупівлю провели правоохоронці у рамках оперативної закупки, за файл з інструкцією з використання вони заплатили 150 грн. Відомо, що обвинувачений підписав угоду про винуватість з прокурором, яку згодом затвердив суд.Про це інформує Zaxid.net.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 8 лютого, на початку травня 2021 року. знайшов в інтернеті посилання на файли скриптів, за допомогою яких можна «зламати» облікові записи в соцмережах чи електронну пошту. Згодом він зареєструвався на спеціальному форумі, де запропонував придбати ці файли.Слідство задокументувало один епізод з продажу скриптів, який відбувся 22 грудня у рамках оперативної закупки. Відомо, що вона обійшлась у 150 грн. Архівний файл, в якому також була інструкція, як зламати систему захисту облікового запису в TikTok, Дмитро С. надіслав підставному покупцю через Telegram.Про обвинуваченого відомо, що він офіційно не працює, має середню освіту, також володіє навичками програмування. До цього випадку він судимостей не мав.У січні обвинувачений уклав угоду про винуватість, у якій щиро розкаявся у вчиненому та погоджувався на покарання за ч.1 ст. 361-1 ККУ (збут шкідливих програмних чи технічних засобів). Суддя Алла Полюшко затвердила її. Відтак Дмитро С. повинен заплатити 42,5 тис. грн штрафу.У січні обвинувачений уклав угоду про винуватість, у якій щиро розкаявся у вчиненому та погоджувався на покарання за ч.1 ст. 361-1 ККУ (збут шкідливих програмних чи технічних засобів). Суддязатвердила її. Відтак Дмитро С. повинен заплатити 42,5 тис. грн штрафу.