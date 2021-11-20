Мер Ковеля проводитиме виїзний прийом громадян

Відтепер мешканці сіл Ковельської територіальної громади зможуть потрапити на особистий прийом до міського головиу своїх старостинських округах.Про це він анонсував на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради і написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.На такі прийоми міський голова планує приїздити кожного кварталу.Прийматиме громадян третього понеділка кожного другого квартального місяця з 10 години у адмінбудівлях старостинських округів.-Перший квартал, понеділок, 21 лютого - село Білин.-Другий квартал, травень, село Тойкут.-Третій квартал, серпень, село Ружин.-Четвертий квартал, листопад, село Зелена.«І знаєте, я цьому радий: люблю бувати в наших селах, а коли спілкуєшся наживо — краще відчуваєш і обстановку, і розумієш людей. Тому готовий приїздити, вислуховувати та фіксувати ваші проблеми та допомагати», - написав Ігор Чайка.До слова, міський голова Ковеля уже майже рік регулярно проводить прийоми громадян кожного першого понеділка місяця в приміщенні ЦНАПу, що на Драгоманова, 22.Таке нововведення до вподоби мешканцям громади, бо щоразу мають змогу напряму поспілкуватися з міським головою стосовно особистих чи колективних питань.