Мер Ковеля проводитиме виїзний прийом громадян
Сьогодні, 12:00
Відтепер мешканці сіл Ковельської територіальної громади зможуть потрапити на особистий прийом до міського голови Ігоря Чайки у своїх старостинських округах.
Про це він анонсував на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради і написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.
На такі прийоми міський голова планує приїздити кожного кварталу.
Прийматиме громадян третього понеділка кожного другого квартального місяця з 10 години у адмінбудівлях старостинських округів.
-Перший квартал, понеділок, 21 лютого - село Білин.
-Другий квартал, травень, село Тойкут.
-Третій квартал, серпень, село Ружин.
-Четвертий квартал, листопад, село Зелена.
«І знаєте, я цьому радий: люблю бувати в наших селах, а коли спілкуєшся наживо — краще відчуваєш і обстановку, і розумієш людей. Тому готовий приїздити, вислуховувати та фіксувати ваші проблеми та допомагати», - написав Ігор Чайка.
До слова, міський голова Ковеля уже майже рік регулярно проводить прийоми громадян кожного першого понеділка місяця в приміщенні ЦНАПу, що на Драгоманова, 22.
Таке нововведення до вподоби мешканцям громади, бо щоразу мають змогу напряму поспілкуватися з міським головою стосовно особистих чи колективних питань.
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Про це він анонсував на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради і написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.
На такі прийоми міський голова планує приїздити кожного кварталу.
Прийматиме громадян третього понеділка кожного другого квартального місяця з 10 години у адмінбудівлях старостинських округів.
-Перший квартал, понеділок, 21 лютого - село Білин.
-Другий квартал, травень, село Тойкут.
-Третій квартал, серпень, село Ружин.
-Четвертий квартал, листопад, село Зелена.
«І знаєте, я цьому радий: люблю бувати в наших селах, а коли спілкуєшся наживо — краще відчуваєш і обстановку, і розумієш людей. Тому готовий приїздити, вислуховувати та фіксувати ваші проблеми та допомагати», - написав Ігор Чайка.
До слова, міський голова Ковеля уже майже рік регулярно проводить прийоми громадян кожного першого понеділка місяця в приміщенні ЦНАПу, що на Драгоманова, 22.
Таке нововведення до вподоби мешканцям громади, бо щоразу мають змогу напряму поспілкуватися з міським головою стосовно особистих чи колективних питань.
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