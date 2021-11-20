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Мер Ковеля проводитиме виїзний прийом громадян

Мер Ковеля проводитиме виїзний прийом громадян
Відтепер мешканці сіл Ковельської територіальної громади зможуть потрапити на особистий прийом до міського голови Ігоря Чайки у своїх старостинських округах.

Про це він анонсував на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради і написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

На такі прийоми міський голова планує приїздити кожного кварталу.
Прийматиме громадян третього понеділка кожного другого квартального місяця з 10 години у адмінбудівлях старостинських округів.

-Перший квартал, понеділок, 21 лютого - село Білин.
-Другий квартал, травень, село Тойкут.
-Третій квартал, серпень, село Ружин.
-Четвертий квартал, листопад, село Зелена.

«І знаєте, я цьому радий: люблю бувати в наших селах, а коли спілкуєшся наживо — краще відчуваєш і обстановку, і розумієш людей. Тому готовий приїздити, вислуховувати та фіксувати ваші проблеми та допомагати», - написав Ігор Чайка.

До слова, міський голова Ковеля уже майже рік регулярно проводить прийоми громадян кожного першого понеділка місяця в приміщенні ЦНАПу, що на Драгоманова, 22.

Таке нововведення до вподоби мешканцям громади, бо щоразу мають змогу напряму поспілкуватися з міським головою стосовно особистих чи колективних питань.

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Теги: Ковель, мер, виїзний прийом
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