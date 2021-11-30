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Луцький виш хоче відбудувати закинуту колишню військову їдальню. ВІДЕО

Луцький виш хоче відбудувати закинуту колишню військову їдальню. ВІДЕО
Колишня військова їдальня на вулиці Даньшина стоїть пусткою уже близько двадцяти років. Нині належить ЛНТУ, який і вирішив вдихнути у закинуте приміщення нове життя.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

«Його треба і укріпити, і комунікації провести, і утеплення зробити, крім поточних капітальних ремонтів», – каже ректорка Ірина Вахович.

Поки що це приміщення не дуже схоже на корпус університету, але ректорка запевняє: ще трохи – і будівлю буде не впізнати. Тут планують створити сучасний інноваційний осередок для молоді «Смарт Волинь Хаб» – місце для експериментів, навчання, творчості і відпочинку дизайнерів, ІТ-спеціалістів, інженерів та інших студентів.

Перебудовувати завжди важче і дорожче, ніж будувати нове. Потрібно понад сімдесят мільйонів гривень. Тому без державного фінансування не обійтися. Нардеп Вячеслав Рубльов каже, що з колегами будуть клопотати про це.

«Я вважаю, що спільними зусиллями цього року ми розпочнемо це будівництво, і дуже хотілося би, щоб ми за два роки його звершили. Було б оптимально», – каже Вячеслав Рубльов.

Частину грошей, більше як 20 мільйонів, передбачили у Міністерстві регіонального розвитку. Підтримали реконструкцію і в області. П’ять мільйонів виділяє місто, десять – Волиньрада. Її голова Григорій Недопад каже, ще раніше переконалися у тому, що місцеві національні університети треба підтримувати.

«Те, що зараз зроблено, знаходиться якраз на теренах області. Піднімає статус і самого навчального закладу. Зокрема, спортивної інфраструктури», – зауважує він.


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Теги: ЛНТУ, відбудувати, закинута їдальня, Даньшина, Луцьк
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