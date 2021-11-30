Луцький виш хоче відбудувати закинуту колишню військову їдальню. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



«Його треба і укріпити, і комунікації провести, і утеплення зробити, крім поточних капітальних ремонтів», – каже ректорка Ірина Вахович.



Поки що це приміщення не дуже схоже на корпус університету, але ректорка запевняє: ще трохи – і будівлю буде не впізнати. Тут планують створити сучасний інноваційний осередок для молоді «Смарт Волинь Хаб» – місце для експериментів, навчання, творчості і відпочинку дизайнерів, ІТ-спеціалістів, інженерів та інших студентів.



Перебудовувати завжди важче і дорожче, ніж будувати нове. Потрібно понад сімдесят мільйонів гривень. Тому без державного фінансування не обійтися. Нардеп Вячеслав Рубльов каже, що з колегами будуть клопотати про це.



«Я вважаю, що спільними зусиллями цього року ми розпочнемо це будівництво, і дуже хотілося би, щоб ми за два роки його звершили. Було б оптимально», – каже Вячеслав Рубльов.



Частину грошей, більше як 20 мільйонів, передбачили у Міністерстві регіонального розвитку. Підтримали реконструкцію і в області. П’ять мільйонів виділяє місто, десять – Волиньрада. Її голова Григорій Недопад каже, ще раніше переконалися у тому, що місцеві національні університети треба підтримувати.



«Те, що зараз зроблено, знаходиться якраз на теренах області. Піднімає статус і самого навчального закладу. Зокрема, спортивної інфраструктури», – зауважує він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишня військова їдальня на вулиці Даньшина стоїть пусткою уже близько двадцяти років. Нині належить ЛНТУ, який і вирішив вдихнути у закинуте приміщення нове життя.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. «Його треба і укріпити, і комунікації провести, і утеплення зробити, крім поточних капітальних ремонтів», – каже ректоркаПоки що це приміщення не дуже схоже на корпус університету, але ректорка запевняє: ще трохи – і будівлю буде не впізнати. Тут планують створити сучасний інноваційний осередок для молоді «Смарт Волинь Хаб» – місце для експериментів, навчання, творчості і відпочинку дизайнерів, ІТ-спеціалістів, інженерів та інших студентів.Перебудовувати завжди важче і дорожче, ніж будувати нове. Потрібно понад сімдесят мільйонів гривень. Тому без державного фінансування не обійтися. Нардепкаже, що з колегами будуть клопотати про це.«Я вважаю, що спільними зусиллями цього року ми розпочнемо це будівництво, і дуже хотілося би, щоб ми за два роки його звершили. Було б оптимально», – каже Вячеслав Рубльов.Частину грошей, більше як 20 мільйонів, передбачили у Міністерстві регіонального розвитку. Підтримали реконструкцію і в області. П’ять мільйонів виділяє місто, десять – Волиньрада. Її головакаже, ще раніше переконалися у тому, що місцеві національні університети треба підтримувати.«Те, що зараз зроблено, знаходиться якраз на теренах області. Піднімає статус і самого навчального закладу. Зокрема, спортивної інфраструктури», – зауважує він.

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