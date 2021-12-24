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На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
10 лютого займанялася покрівлі в приватному житловому будинку, що в селі Дубове Ковельського району.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.

Вогнеборці 4-ї, 19 державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля та працівники місцевої пожежної команди с. Облапи локалізували лихо о 14:52, о 15:33 – ліквідували, вдалось врятувати від знищення вогнем половину покрівлі та не допустити поширення вогню всередину будівлі.

На місці події працювало 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Ймовірна причина займання – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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Теги: Дубове, пожежа, житловий будинок
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