На Волині горів житловий будинок





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.



Вогнеборці 4-ї, 19 державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля та працівники місцевої пожежної команди с. Облапи локалізували лихо о 14:52, о 15:33 – ліквідували, вдалось врятувати від знищення вогнем половину покрівлі та не допустити поширення вогню всередину будівлі.



На місці події працювало 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.



Ймовірна причина займання – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 лютого займанялася покрівлі в приватному житловому будинку, що в селі Дубове Ковельського району.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.Вогнеборці 4-ї, 19 державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля та працівники місцевої пожежної команди с. Облапи локалізували лихо о 14:52, о 15:33 – ліквідували, вдалось врятувати від знищення вогнем половину покрівлі та не допустити поширення вогню всередину будівлі.На місці події працювало 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.Ймовірна причина займання – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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