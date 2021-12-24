На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:27
10 лютого займанялася покрівлі в приватному житловому будинку, що в селі Дубове Ковельського району.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.
Вогнеборці 4-ї, 19 державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля та працівники місцевої пожежної команди с. Облапи локалізували лихо о 14:52, о 15:33 – ліквідували, вдалось врятувати від знищення вогнем половину покрівлі та не допустити поширення вогню всередину будівлі.
На місці події працювало 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Ймовірна причина займання – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.
Вогнеборці 4-ї, 19 державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля та працівники місцевої пожежної команди с. Облапи локалізували лихо о 14:52, о 15:33 – ліквідували, вдалось врятувати від знищення вогнем половину покрівлі та не допустити поширення вогню всередину будівлі.
На місці події працювало 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Ймовірна причина займання – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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