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Жительки Сумщини, які обікрали волинян майже на 2,5 мільйона, сядуть за ґрати

Жительки Сумщини, які обікрали волинян майже на 2,5 мільйона, сядуть за ґрати
«Гастролерки» з Сумщини, які обікрали волинян на майже 2,5 млн грн, відбуватимуть покарання за ґратами.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення на Волині двома «гастролерками» - 37-річною та 35-річною жительками Сумщини – крадіжок із проникненням у житло та крадіжки в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 185, ч.5 ст. 185 КК України).

Доведено, що раніше судимі уже за такі злочини жінки, перебуваючи на випробувальному терміні, улітку 2016 року обікрали дві хати у селі Підгайці Луцького району, завдавши їхнім власникам майнової шкоди на понад 200 тисяч гривень.

Через рік – 21 серпня 2017 року – старша із обвинувачених проникла ще у хату в селі Рованці Луцького району, звідки викрала грошей та цінностей на майже 2,2 мільйона гривень.

Невдовзі після вчинення цього злочину її затримали, а за кілька днів розшукали і її спільницю.

Відтоді зловмисниці перебували під вартою.

Луцький міськрайонний суд визнав обох жінок винуватими у вчиненні злочинів та призначив їм покарання у виді позбавлення волі: молодшій – на строк 5 років, 11 місяців та 18 днів, старшій – на строк 9 років та 6 місяців із конфіскацією майна.

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Теги: Сумщина, крадійки, суд, Луцьк
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