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«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО

«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО
Оприлюднили фото частини знахідок під час розкопок, які проводились у 2020-2021 роках у підземеллях башти Чорторийських та колегіуму єзуїтів у Луцьку.

Про це на своїй сторінці у «Facebook» розповів заступник директора історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Віктор Баюк.

У підземеллях башти Чорторийських та колегіуму єзуїтів у Луцьку знайшли камінні пізньобарокові елементи декору.
«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО

«Частина неймовірної колекції камінних пізньобарокових декорів із розкопок 2020-2021 рр. нововідкритих підземель Башти Чорторийських та Колегіуму єзуїтів у Луцьку. Роботи виконано Охоронною археологічною службою України Інституту археології НАН України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку та Спілкою археологів України на замовлення Луцької міської ради в рамках міжнародного проекту CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine». – написав Віктор Баюк.
«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО

«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО
«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО
«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО

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Теги: Колекція, розкопки, луцькі підземелля
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