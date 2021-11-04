«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Віктор Баюк.



У підземеллях башти Чорторийських та колегіуму єзуїтів у Луцьку знайшли камінні пізньобарокові елементи декору.



«Частина неймовірної колекції камінних пізньобарокових декорів із розкопок 2020-2021 рр. нововідкритих підземель Башти Чорторийських та Колегіуму єзуїтів у Луцьку. Роботи виконано Охоронною археологічною службою України Інституту археології НАН України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку та Спілкою археологів України на замовлення Луцької міської ради в рамках міжнародного проекту CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine». – написав Віктор Баюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили фото частини знахідок під час розкопок, які проводились у 2020-2021 роках у підземеллях башти Чорторийських та колегіуму єзуїтів у Луцьку.Про це на своїй сторінці у «Facebook» розповів заступник директора історико-культурного заповідника «Старий Луцьк»У підземеллях башти Чорторийських та колегіуму єзуїтів у Луцьку знайшли камінні пізньобарокові елементи декору.«Частина неймовірної колекції камінних пізньобарокових декорів із розкопок 2020-2021 рр. нововідкритих підземель Башти Чорторийських та Колегіуму єзуїтів у Луцьку. Роботи виконано Охоронною археологічною службою України Інституту археології НАН України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку та Спілкою археологів України на замовлення Луцької міської ради в рамках міжнародного проекту CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine». – написав Віктор Баюк.

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