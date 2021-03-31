У Луцьку зупинили водія, позбавленого права керування: його товариш хотів «порішати»
Сьогодні, 12:10
Вчора, 10 лютого, під час патрулювання вулицею Володимирською, що у Луцьку, патрульні помітили автомобіль ВАЗ 2101, якого зупинили відповідно до ст. 35 Закону України "Про Національну поліцію".
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів у 44-річного водія, поліцейські встановили, що він позбавлений права керування Горохівським районним судом Волинської області за керування у стані сп’яніння.
Під час проведення розгляду справи пасажир вказаного автомобіля вирішив "допомогти" товаришу та запропонував патрульним неправомірну вигоду.
Екіпаж неодноразово попереджав чоловіка про кримінальну відповідальність, однак останній на це не реагував та поклав у документи в службовому автомобілі грошові кошти.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів у 44-річного водія, поліцейські встановили, що він позбавлений права керування Горохівським районним судом Волинської області за керування у стані сп’яніння.
Під час проведення розгляду справи пасажир вказаного автомобіля вирішив "допомогти" товаришу та запропонував патрульним неправомірну вигоду.
Екіпаж неодноразово попереджав чоловіка про кримінальну відповідальність, однак останній на це не реагував та поклав у документи в службовому автомобілі грошові кошти.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.
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