вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зупинили водія, позбавленого права керування: його товариш хотів «порішати»

У Луцьку зупинили водія, позбавленого права керування: його товариш хотів «порішати»
Вчора, 10 лютого, під час патрулювання вулицею Володимирською, що у Луцьку, патрульні помітили автомобіль ВАЗ 2101, якого зупинили відповідно до ст. 35 Закону України "Про Національну поліцію".

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів у 44-річного водія, поліцейські встановили, що він позбавлений права керування Горохівським районним судом Волинської області за керування у стані сп’яніння.

Під час проведення розгляду справи пасажир вказаного автомобіля вирішив "допомогти" товаришу та запропонував патрульним неправомірну вигоду.

Екіпаж неодноразово попереджав чоловіка про кримінальну відповідальність, однак останній на це не реагував та поклав у документи в службовому автомобілі грошові кошти.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, патрульна поліція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В усіх школах Луцька відновлять очне навчання з 14 лютого
Сьогодні, 12:45
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:27
У Луцьку зупинили водія, позбавленого права керування: його товариш хотів «порішати»
Сьогодні, 12:10
Мер Ковеля проводитиме виїзний прийом громадян
Сьогодні, 12:00
Луцького програміста судили за продаж файлу для злому TikTok
Сьогодні, 11:48
Схожі новини
Проїхався на червоне світло: водій-порушник хотів «відмазатися» від луцьких патрульних хабарем Проїхався на червоне світло: водій-порушник хотів «відмазатися» від луцьких патрульних хабарем
31 березень, 2021, 18:05
На Волині чоловік намагався відкупитися від патрульних за «п'яне» кермування На Волині чоловік намагався відкупитися від патрульних за «п'яне» кермування
28 квітень, 2020, 10:45
У Луцьку водій «під кайфом» пропонував хабар патрульним. ФОТО У Луцьку водій «під кайфом» пропонував хабар патрульним. ФОТО
29 лютий, 2020, 14:10
У Луцьку водій пропонував патрульним 100 гривень хабара. ВІДЕО У Луцьку водій пропонував патрульним 100 гривень хабара. ВІДЕО
18 жовтень, 2019, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Такою колекцією може пишатися будь-який музей»: показали унікальні знахідки з розкопок у луцьких підземеллях. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
В усіх школах Луцька відновлять очне навчання з 14 лютого
Сьогодні, 12:45
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:27
 0
У Луцьку зупинили водія, позбавленого права керування: його товариш хотів «порішати»
Сьогодні, 12:10
 0
Мер Ковеля проводитиме виїзний прийом громадян
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8