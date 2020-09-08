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В усіх школах Луцька відновлять очне навчання з 14 лютого

В усіх школах Луцька відновлять очне навчання з 14 лютого
Учні 5-11 класів усіх загальноосвітніх закладів Луцької громади з понеділка 14 лютого повертаються до очного навчання.

Про це Суспільному повідомив керівник міського управління освіти Віталій Бондар.

Наразі продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19 менше 10 % луцьких школярів.

"Сьогодні (11 лютого – ред.) провели нараду з керівниками шкіл. Всі повідомили, що ситуація покращується, зменшилася захворюваність серед дітей і є необхідність повернутися до звичайного формату роботи", – розповів головний освітянин Луцької громади.

Зі слів Віталія Бондара, також зменшилася захворюваність серед педагогів та технічних працівників шкіл. Наразі на лікарняному перебувають 5 % працівників закладів освіти. На самоізоляції через коронавірусну інфекцію – 50 класів у 38 школах Луцької громади.

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Теги: навчачння, Луцьк, очне навчання, школи, коронавірус
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