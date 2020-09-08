В усіх школах Луцька відновлять очне навчання з 14 лютого





Про це Віталій Бондар.



Наразі продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19 менше 10 % луцьких школярів.



"Сьогодні (11 лютого – ред.) провели нараду з керівниками шкіл. Всі повідомили, що ситуація покращується, зменшилася захворюваність серед дітей і є необхідність повернутися до звичайного формату роботи", – розповів головний освітянин Луцької громади.



Зі слів Віталія Бондара, також зменшилася захворюваність серед педагогів та технічних працівників шкіл. Наразі на лікарняному перебувають 5 % працівників закладів освіти. На самоізоляції через коронавірусну інфекцію – 50 класів у 38 школах Луцької громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні 5-11 класів усіх загальноосвітніх закладів Луцької громади з понеділка 14 лютого повертаються до очного навчання.Про це Суспільному повідомив керівник міського управління освітиНаразі продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19 менше 10 % луцьких школярів."Сьогодні (11 лютого – ред.) провели нараду з керівниками шкіл. Всі повідомили, що ситуація покращується, зменшилася захворюваність серед дітей і є необхідність повернутися до звичайного формату роботи", – розповів головний освітянин Луцької громади.Зі слів Віталія Бондара, також зменшилася захворюваність серед педагогів та технічних працівників шкіл. Наразі на лікарняному перебувають 5 % працівників закладів освіти. На самоізоляції через коронавірусну інфекцію – 50 класів у 38 школах Луцької громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію