В усіх школах Луцька відновлять очне навчання з 14 лютого
Сьогодні, 12:45
Учні 5-11 класів усіх загальноосвітніх закладів Луцької громади з понеділка 14 лютого повертаються до очного навчання.
Про це Суспільному повідомив керівник міського управління освіти Віталій Бондар.
Наразі продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19 менше 10 % луцьких школярів.
"Сьогодні (11 лютого – ред.) провели нараду з керівниками шкіл. Всі повідомили, що ситуація покращується, зменшилася захворюваність серед дітей і є необхідність повернутися до звичайного формату роботи", – розповів головний освітянин Луцької громади.
Зі слів Віталія Бондара, також зменшилася захворюваність серед педагогів та технічних працівників шкіл. Наразі на лікарняному перебувають 5 % працівників закладів освіти. На самоізоляції через коронавірусну інфекцію – 50 класів у 38 школах Луцької громади.
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Про це Суспільному повідомив керівник міського управління освіти Віталій Бондар.
Наразі продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19 менше 10 % луцьких школярів.
"Сьогодні (11 лютого – ред.) провели нараду з керівниками шкіл. Всі повідомили, що ситуація покращується, зменшилася захворюваність серед дітей і є необхідність повернутися до звичайного формату роботи", – розповів головний освітянин Луцької громади.
Зі слів Віталія Бондара, також зменшилася захворюваність серед педагогів та технічних працівників шкіл. Наразі на лікарняному перебувають 5 % працівників закладів освіти. На самоізоляції через коронавірусну інфекцію – 50 класів у 38 школах Луцької громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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