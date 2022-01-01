Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 11 лютого
Сьогодні, 13:11
Зранку 11 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 101 пацієнт.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
за його словами, 75 людей перебувають під високими потоками кисню, у реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 9 – у критичному стані, 54 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 10-х, використали 950 кг кисню, залишалося 17,3 тонни кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
за його словами, 75 людей перебувають під високими потоками кисню, у реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 9 – у критичному стані, 54 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 10-х, використали 950 кг кисню, залишалося 17,3 тонни кисню.
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Коментарі 1
допомогли вакцинки, одразу видно)
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