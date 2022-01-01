Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 11 лютого





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



за його словами, 75 людей перебувають під високими потоками кисню, у реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 9 – у критичному стані, 54 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 10-х, використали 950 кг кисню, залишалося 17,3 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 11 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 101 пацієнт.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.за його словами, 75 людей перебувають під високими потоками кисню, у реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 9 – у критичному стані, 54 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 10-х, використали 950 кг кисню, залишалося 17,3 тонни кисню.

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