На Волині п'яна водійка ВАЗ не пропустила вантажівку і злетіла у кювет

Учора, 10 лютого, 40-річна водійка перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння керуючи транспортним засобом «ВАЗ-21093» злетіла з дороги.Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.Виїжджаючи з прилеглої території мотелю «Золота легенда» на головну дорогу, вона не переконалась у безпечності свого маневру і здійснила зіткнення з вантажним автомобілем «Volvo», водій якого рухався по головній.Внаслідок аварії постраждала 40-річна кермувальниця, у лікарні їй надали необхідну допомогу,не госпіталізовували.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.