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На Волині п'яна водійка ВАЗ не пропустила вантажівку і злетіла у кювет

На Волині п'яна водійка ВАЗ не пропустила вантажівку і злетіла у кювет
Учора, 10 лютого, 40-річна водійка перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння керуючи транспортним засобом «ВАЗ-21093» злетіла з дороги.

Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.

Виїжджаючи з прилеглої території мотелю «Золота легенда» на головну дорогу, вона не переконалась у безпечності свого маневру і здійснила зіткнення з вантажним автомобілем «Volvo», водій якого рухався по головній.

Внаслідок аварії постраждала 40-річна кермувальниця, у лікарні їй надали необхідну допомогу,не госпіталізовували.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ВАЗ, Володимир, жінка
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