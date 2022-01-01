На Волині п'яна водійка ВАЗ не пропустила вантажівку і злетіла у кювет
Сьогодні, 13:35
Учора, 10 лютого, 40-річна водійка перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння керуючи транспортним засобом «ВАЗ-21093» злетіла з дороги.
Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Виїжджаючи з прилеглої території мотелю «Золота легенда» на головну дорогу, вона не переконалась у безпечності свого маневру і здійснила зіткнення з вантажним автомобілем «Volvo», водій якого рухався по головній.
Внаслідок аварії постраждала 40-річна кермувальниця, у лікарні їй надали необхідну допомогу,не госпіталізовували.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Виїжджаючи з прилеглої території мотелю «Золота легенда» на головну дорогу, вона не переконалась у безпечності свого маневру і здійснила зіткнення з вантажним автомобілем «Volvo», водій якого рухався по головній.
Внаслідок аварії постраждала 40-річна кермувальниця, у лікарні їй надали необхідну допомогу,не госпіталізовували.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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