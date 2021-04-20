На Волині зупинили 22-річну водійку без посвідчення
Сьогодні, 13:20
Вчора, 10 лютого, під час патрулювання на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), поліцейські помітили транспортний засіб Hyundai Tucson, водійка якого під час руху користувалася засобами зв‘язку.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили автомобіль, а під час перевірки документів, встановили, що 22-річна керманичка не має права керувати транспортним засобом, оскільки не отримувала посвідчення водія.
До того ж не пред’явила поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
У результаті на кермувальницю склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу ОСЦПВ), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили автомобіль, а під час перевірки документів, встановили, що 22-річна керманичка не має права керувати транспортним засобом, оскільки не отримувала посвідчення водія.
До того ж не пред’явила поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
У результаті на кермувальницю склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу ОСЦПВ), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку) КУпАП.
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