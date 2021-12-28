У ВООЗ прогнозують появу нових COVID-штамів





Про це повідомила головний науковий співробітник ВООЗ Суми Свамінатан, пише



«Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії», - сказала вона.



Нагадаємо, Україна зараз



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу ще далека від свого завершення у світі. Вони прогнозують, що з'являтимуться нові штами.Про це повідомила головний науковий співробітник ВООЗ Суми Свамінатан, пише Слово і Діло. «Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії», - сказала вона.Нагадаємо, Україна зараз вже вийшла на пік нової хвилі коронавірусу, спричиненої штамом "Омікрон".

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