У ВООЗ прогнозують появу нових COVID-штамів
Сьогодні, 18:20
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу ще далека від свого завершення у світі. Вони прогнозують, що з'являтимуться нові штами.
Про це повідомила головний науковий співробітник ВООЗ Суми Свамінатан, пише Слово і Діло.
«Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії», - сказала вона.
Нагадаємо, Україна зараз вже вийшла на пік нової хвилі коронавірусу, спричиненої штамом "Омікрон".
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Про це повідомила головний науковий співробітник ВООЗ Суми Свамінатан, пише Слово і Діло.
«Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії», - сказала вона.
Нагадаємо, Україна зараз вже вийшла на пік нової хвилі коронавірусу, спричиненої штамом "Омікрон".
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