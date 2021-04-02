У Луцьку з каплички вкрали церковні підсвічники
Сьогодні, 13:50
Лучанин на вулиці Гущанській в обласному центрі Волині побачив, як троє чоловіків везуть купу металобрухту, серед якого виявилися крадені підсвічники.
Про це інформують на Telegram-сторінці 12 каналу.
Вантаж вони поклали в тачку, яку вкрали в того самого лучанина, а серед добра, яке везли, - церковні підсвічники. Очевидець негайно викликав поліцію і кинувся наздоганяти злодюжок.
Виявилося, що ті поцупили підсвічники у капличці неподалік.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це інформують на Telegram-сторінці 12 каналу.
Вантаж вони поклали в тачку, яку вкрали в того самого лучанина, а серед добра, яке везли, - церковні підсвічники. Очевидець негайно викликав поліцію і кинувся наздоганяти злодюжок.
Виявилося, що ті поцупили підсвічники у капличці неподалік.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
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