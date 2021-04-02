У Луцьку з каплички вкрали церковні підсвічники





Про це інформують на



Вантаж вони поклали в тачку, яку вкрали в того самого лучанина, а серед добра, яке везли, - церковні підсвічники. Очевидець негайно викликав поліцію і кинувся наздоганяти злодюжок.



Виявилося, що ті поцупили підсвічники у капличці неподалік.



На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин на вулиці Гущанській в обласному центрі Волині побачив, як троє чоловіків везуть купу металобрухту, серед якого виявилися крадені підсвічники.Про це інформують на Telegram-сторінці 12 каналу.Вантаж вони поклали в тачку, яку вкрали в того самого лучанина, а серед добра, яке везли, - церковні підсвічники. Очевидець негайно викликав поліцію і кинувся наздоганяти злодюжок.Виявилося, що ті поцупили підсвічники у капличці неподалік.На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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