Ремонт неонатального корпусу в Луцьку: показали, як тривають роботи. ФОТО

Ігор Палиця проінспектував ремонт у неонатальному корпусі закладу. Також до інспекції долучилась заступниця голови наглядової ради, заступниця керуючого справами виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук.



Про це у коментарі Ірина Горавська.



«Ігор Палиця є головою наглядової ради нашого закладу і він завжди дуже зацікавлений в тому, щоб ми йому розповідали про всі наші здобутки і проблеми. Сьогодні він оглядав неонатальний корпус, де триває капітальний ремонт. Наразі роботи завершуються. Ще потрібні кошти на проведення системи лікувальних газів. Ігор Петрович сказав, що обов’язково треба якнайшвидше завершити ремонт неонатального корпусу, бо це забезпечить комфортні та безпечні умови для новонароджених діток. Адже туди привозять малюків з усіх районів у важкому стані. Тож він обіцяв посприяти у виділенні коштів на завершення ремонту», – зазначила вона.



Також, додає Ірина Горавська, під час зустрічі з народним депутатом обговорили проект майбутньої реконструкції дитячої лікарні з добудовою операційного блоку.



«Ігор Петрович ретельно і детально вивчав, як ми проводитимемо реконструкцію в закладі, що працює. Цікавився, як загалом це має відбуватися, коли завершується розробка проектно-кошторисної документації, коли оголошуватимуть торги на роботи і в якій послідовності. Він також зацікавлений у тому, щоб Волинь однією з найперших отримала гроші з державного бюджету на проведення реконструкції дитячої лікарні, адже всі ми знаємо, в якому вона стані. До слова, проект вже цього місяця практично буде готовий і почнуть оголошувати торги на проведення робіт», – додала гендиректорка медоб'єднання.



Крім того, учасники зустрічі обговорили питання співпраці з НСЗУ та можливість виплати підвищених заробітних плат лікарям і медсестрам закладу, а також інші робочі питання.



До слова, саме в оновленому неонатальному корпусі, який оглядали сьогодні, буде встановлено апарат для проведення амплітудно-інтегрованої електроенцефалографії, щоб діагностувати патологічні відхилення у діяльності центральної нервової системи новонароджених. На цей прилад збирали кошти під час Третього молитовного сніданку Волині. На заході вдалося зібрати майже 700 тисяч гривень.



«Апарат, який ми хочемо, ще навіть не завозили в Україну. Наразі кошти перебувають на особовому рахунку і в першій половині цього року ми обов’язково його придбаємо. Вже знаємо де і як, бо такого апарата в Україні ще немає», – зазначила вона.



До слова, 200 тисяч гривень на діагностичне обладнання для неонатального центру під час заходу пожертвував Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Сертифікат на цю суму під час Третього молитовного сніданку Волині очільниці Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Ірині Горавській вручила голова правління Фонду Катерина Шкльода.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова наглядової ради Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства, нардеп від Луцькапроінспектував ремонт у неонатальному корпусі закладу. Також до інспекції долучилась заступниця голови наглядової ради, заступниця керуючого справами виконавчого апарату Волинської обласної радиПро це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла генеральна директорка медустанови«Ігор Палиця є головою наглядової ради нашого закладу і він завжди дуже зацікавлений в тому, щоб ми йому розповідали про всі наші здобутки і проблеми. Сьогодні він оглядав неонатальний корпус, де триває капітальний ремонт. Наразі роботи завершуються. Ще потрібні кошти на проведення системи лікувальних газів. Ігор Петрович сказав, що обов’язково треба якнайшвидше завершити ремонт неонатального корпусу, бо це забезпечить комфортні та безпечні умови для новонароджених діток. Адже туди привозять малюків з усіх районів у важкому стані. Тож він обіцяв посприяти у виділенні коштів на завершення ремонту», – зазначила вона.Також, додає Ірина Горавська, під час зустрічі з народним депутатом обговорили проект майбутньої реконструкції дитячої лікарні з добудовою операційного блоку.«Ігор Петрович ретельно і детально вивчав, як ми проводитимемо реконструкцію в закладі, що працює. Цікавився, як загалом це має відбуватися, коли завершується розробка проектно-кошторисної документації, коли оголошуватимуть торги на роботи і в якій послідовності. Він також зацікавлений у тому, щоб Волинь однією з найперших отримала гроші з державного бюджету на проведення реконструкції дитячої лікарні, адже всі ми знаємо, в якому вона стані. До слова, проект вже цього місяця практично буде готовий і почнуть оголошувати торги на проведення робіт», – додала гендиректорка медоб'єднання.Крім того, учасники зустрічі обговорили питання співпраці з НСЗУ та можливість виплати підвищених заробітних плат лікарям і медсестрам закладу, а також інші робочі питання.До слова, саме в оновленому неонатальному корпусі, який оглядали сьогодні, буде встановлено апарат для проведення амплітудно-інтегрованої електроенцефалографії, щоб діагностувати патологічні відхилення у діяльності центральної нервової системи новонароджених. На цей прилад збирали кошти під час Третього молитовного сніданку Волині. На заході вдалося зібрати майже 700 тисяч гривень.«Апарат, який ми хочемо, ще навіть не завозили в Україну. Наразі кошти перебувають на особовому рахунку і в першій половині цього року ми обов’язково його придбаємо. Вже знаємо де і як, бо такого апарата в Україні ще немає», – зазначила вона.До слова, 200 тисяч гривень на діагностичне обладнання для неонатального центру під час заходу пожертвував Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Сертифікат на цю суму під час Третього молитовного сніданку Волині очільниці Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Ірині Горавській вручила голова правління Фонду Катерина Шкльода.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію