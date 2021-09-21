Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:51
Учора, 10 лютого, в селі Дубове на вулиці Садовій трапилася пожежа.
Сьогодні до «Ковель media» звернулися рідні господарки, будинок якої горів.
За їх словами, біда сталася близько 14:30. Внаслідок пожежі повністю згорів дах будинку, затопило проводку. Наразі проживати там неможливо.
Потрібно відновлювати будинок. Рідні звертаються до небайдужих, чуйних людей і дуже просять допомогти жінці, яка проживала в цьому будинку разом з двома дітьми.
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Балака Катерина Володимирівна
Як інформувало сьогодні ГУ ДСНС України у Волинській області, до служби «101» повідомлення про займання покрівлі в приватному житловому будинку в селі Дубове надійшло 10 лютого о 14:25.
На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.
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Сьогодні до «Ковель media» звернулися рідні господарки, будинок якої горів.
За їх словами, біда сталася близько 14:30. Внаслідок пожежі повністю згорів дах будинку, затопило проводку. Наразі проживати там неможливо.
Потрібно відновлювати будинок. Рідні звертаються до небайдужих, чуйних людей і дуже просять допомогти жінці, яка проживала в цьому будинку разом з двома дітьми.
Картка ПриватБанку: 4149 4991 5058 7937
Балака Катерина Володимирівна
Як інформувало сьогодні ГУ ДСНС України у Волинській області, до служби «101» повідомлення про займання покрівлі в приватному житловому будинку в селі Дубове надійшло 10 лютого о 14:25.
На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.
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