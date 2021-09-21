вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО

Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО
Учора, 10 лютого, в селі Дубове на вулиці Садовій трапилася пожежа.

Сьогодні до «Ковель media» звернулися рідні господарки, будинок якої горів.

За їх словами, біда сталася близько 14:30. Внаслідок пожежі повністю згорів дах будинку, затопило проводку. Наразі проживати там неможливо.

Потрібно відновлювати будинок. Рідні звертаються до небайдужих, чуйних людей і дуже просять допомогти жінці, яка проживала в цьому будинку разом з двома дітьми.

Картка ПриватБанку: 4149 4991 5058 7937
Балака Катерина Володимирівна



Як інформувало сьогодні ГУ ДСНС України у Волинській області, до служби «101» повідомлення про займання покрівлі в приватному житловому будинку в селі Дубове надійшло 10 лютого о 14:25.

На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.
Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО
Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО
Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, будинок, родина, допомога, Ковельщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський легкоатлет став призером міжнародних змагань у Франції
Сьогодні, 15:05
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:55
Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:51
Луцький виш хоче відбудувати закинуту колишню військову їдальню. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
Пасажири 4 кілометри йшли до села: на Волині автобус застряг у багнюці. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО
21 вересень, 2021, 17:02
Хата згоріла вщент: багатодітна родина з Волині залишилася без житла. ФОТО Хата згоріла вщент: багатодітна родина з Волині залишилася без житла. ФОТО
08 вересень, 2021, 17:20
Волинян просять допомогти родині загиблого бійця відбудувати будинок після пожежі Волинян просять допомогти родині загиблого бійця відбудувати будинок після пожежі
23 березень, 2021, 14:17
Небайдужих просять допомогти жінці з Волині, у якої згорів будинок Небайдужих просять допомогти жінці з Волині, у якої згорів будинок
05 серпень, 2020, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли волинянина, який забрав у колишньої дружини сина і переховував його. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Порошенку
Сьогодні, 15:35
 0
Жительки Сумщини, які обікрали волинян майже на 2,5 мільйона, сядуть за ґрати
Сьогодні, 15:30
 0
На Волині – ДТП: водій Peugeot намагався обігнати автомобіль Mazda
Сьогодні, 15:10
 0
Волинський легкоатлет став призером міжнародних змагань у Франції
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8