Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО





Сьогодні до



За їх словами, біда сталася близько 14:30. Внаслідок пожежі повністю згорів дах будинку, затопило проводку. Наразі проживати там неможливо.



Потрібно відновлювати будинок. Рідні звертаються до небайдужих, чуйних людей і дуже просять допомогти жінці, яка проживала в цьому будинку разом з двома дітьми.



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Балака Катерина Володимирівна







Як інформувало сьогодні ГУ ДСНС України у Волинській області, до служби «101» повідомлення про займання покрівлі в приватному житловому будинку в селі Дубове



На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 10 лютого, в селі Дубове на вулиці Садовій трапилася пожежа.Сьогодні до «Ковель media» звернулися рідні господарки, будинок якої горів.За їх словами, біда сталася близько 14:30. Внаслідок пожежі повністю згорів дах будинку, затопило проводку. Наразі проживати там неможливо.Потрібно відновлювати будинок. Рідні звертаються до небайдужих, чуйних людей і дуже просять допомогти жінці, яка проживала в цьому будинку разом з двома дітьми.Як інформувало сьогодні ГУ ДСНС України у Волинській області, до служби «101» повідомлення про займання покрівлі в приватному житловому будинку в селі Дубове надійшло 10 лютого о 14:25.На місці з’ясувалось, що займання сталося в двоповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь встиг охопити горище приміщення та перекриття.

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