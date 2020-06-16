На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:55
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника, підозрюваного у вчиненні грабежу.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники відділення поліції №1 (м. Ківерці) розшукують Лященка Олександра Едуардовича, 24.04.1990 року народження.
Чоловік підозрюється у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зловмисника, повідомляти про це за номерами: 0953338455 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники відділення поліції №1 (м. Ківерці) розшукують Лященка Олександра Едуардовича, 24.04.1990 року народження.
Чоловік підозрюється у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зловмисника, повідомляти про це за номерами: 0953338455 або 102.
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