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На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника, підозрюваного у вчиненні грабежу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Співробітники відділення поліції №1 (м. Ківерці) розшукують Лященка Олександра Едуардовича, 24.04.1990 року народження.

Чоловік підозрюється у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зловмисника, повідомляти про це за номерами: 0953338455 або 102.
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

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Теги: Волинь, Ківерці, розшук, грабіжник
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