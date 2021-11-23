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Волинський легкоатлет став призером міжнародних змагань у Франції

Волинський легкоатлет став призером міжнародних змагань у Франції
Волинський легкоатлет Данило Даниленко здобув бронзову медаль під час міжнародних змагань з легкої атлетики.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Фінал змагань відбувся у французькому місті Мондвілль.

27-річний легкоатлет виграв другий фінал і показав третій час за підсумком трьох забігів (47.77 с) на біговій дистанції 400 метрів серед чоловіків. Цей результат легкоатлета – на секунду менший за особистий рекорд Данила Даниленка.

Як повідомили у федерації легкої атлетики України, загалом збірна привезла з Франції кілька призових місць. Срібні медалі отримала Юлія Левченко за стрибки у висоту та Анастасія Бризгіна за біг 400 метрів.

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Теги: Волинь, легкоатлет, Франція, змагання
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