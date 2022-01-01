На Волині – ДТП: водій Peugeot намагався обігнати автомобіль Mazda

Сьогодні, 11 лютого, волинським патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Михайла Грушевського, що у Ковелі.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що керманич Peugeot 407 під час руху не вибрав безпечної швидкості та інтервалу при обгоні. Внаслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем Mazda CX-9.В автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Патрульні нагадують, що відповідно до п. 14.6 ПДР, обгін заборонено:на перехресті;на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;у тунелях;на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).