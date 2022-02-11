Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Порошенку

Петру Порошенку в так званій вугільній справі за обвинуваченням у державній зраді та сприянні тероризму.



Про це повідомив кореспондент



Клопотання прокурорів про арешт із



Політик після оголошення рішення заявив, що влада затягує процес.



Оскарження обраного Печерським райсудом запобіжного заходу – особистого зобовʼязання з вимогою здати закордонні паспорти та не виїжджати за межі Києва і області без попередження – подавали і сторона захисту, і сторона обвинувачення.



Захист наполягав, що здача закордонних паспортів заважає зовнішньополітичній діяльності парламентаря. Адвокати просили відмовитись від будь-якого запобіжного заходу.



Обвинувачення просило зробити захід більш жорстким і заарештувати нардепа з можливістю застави. Прокурори вважають, що політик має змогу чинити тиск на фігурантів справи, а також може переховуватися від слідства.



Апеляційний суд мав



Нагадаємо, про вугільну справу стало відомо восени 2021 року. Тоді підозрюваними були тільки народний депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра. Правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов Медведчука з представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов, які стосувалися реалізації вугільних схем, нардеп стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України – Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.



За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.



За твердженням слідства, Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука змовилася з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Росія також заблокувала поставки вугілля, щоб спонукати Україну купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях. У підсумку Україна змушена була купувати вугілля у двох підпримєств у ОРДЛО, контрольованих окупантами – ДП "Луганськвугілля" і "Шахта імені Кисельова".



Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.



Медведчук, попри те, що йому просили арешт із заставою в 1 млрд гривень, весь час перебував під домашнім арештом. Кузяра був під вартою, але потім і йому змінили захід на домашній арешт.



У справі також фігурує ексміністр енергетики Володимир Демчишин. Він перебуває за кордоном, є дозвіл на його затриманням.



Порошенку, Медведчуку та Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.



Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київський апеляційний суд ухвалив рішення про запобіжний захід пʼятому президенту, народному депутату "Європейської солідарності"в так званій вугільній справі за обвинуваченням у державній зраді та сприянні тероризму.Про це повідомив кореспондент LB із зали суду. Повний текст ухвали оголосять 16 лютого.Клопотання прокурорів про арешт із заставою в 1 млрд гривень відхилили.Політик після оголошення рішення заявив, що влада затягує процес.Оскарження обраного Печерським райсудом запобіжного заходу – особистого зобовʼязання з вимогою здати закордонні паспорти та не виїжджати за межі Києва і області без попередження – подавали і сторона захисту, і сторона обвинувачення.Захист наполягав, що здача закордонних паспортів заважає зовнішньополітичній діяльності парламентаря. Адвокати просили відмовитись від будь-якого запобіжного заходу.Обвинувачення просило зробити захід більш жорстким і заарештувати нардепа з можливістю застави. Прокурори вважають, що політик має змогу чинити тиск на фігурантів справи, а також може переховуватися від слідства.Апеляційний суд мав розглянути оскарження ще 28 січня, але тоді засідання перенесли через те, що суд першої інстанції, тобто Печерський, з 19 січня не міг передати матеріали справи.Нагадаємо, про вугільну справу стало відомо восени 2021 року. Тоді підозрюваними були тільки народний депутат ОПЗЖта бізнесмен Сергій Кузяра. Правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов Медведчука з представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна. Під час цих розмов, які стосувалися реалізації вугільних схем, нардеп стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України – Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУі голови АПЗа версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.За твердженням слідства, Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука змовилася з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Росія також заблокувала поставки вугілля, щоб спонукати Україну купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях. У підсумку Україна змушена була купувати вугілля у двох підпримєств у ОРДЛО, контрольованих окупантами – ДП "Луганськвугілля" і "Шахта імені Кисельова".Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.Медведчук, попри те, що йому просили арешт із заставою в 1 млрд гривень, весь час перебував під домашнім арештом. Кузяра був під вартою, але потім і йому змінили захід на домашній арешт.У справі також фігурує ексміністр енергетики Володимир Демчишин. Він перебуває за кордоном, є дозвіл на його затриманням.Порошенку, Медведчуку та Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики– тільки сприяння терористам.Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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