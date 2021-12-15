У луцькому парку хочуть відкрити великий спорткомплекс





Про це пише



Тендер на проведення відповідних робіт з розробкою проектної документації Департамент інфраструктури Волинської ОДА розмістив 11-го лютого у системі публічних закупівель «Prozorro».



У центральному парку Луцька планують реконструювати приміщення колишнього спортивного комплексу «Спартак». Крім того, там добудують спортивно-тренувальний центр. Роботи проводитимуть за державні та кошти місцевого бюджету. Зокрема, на роботи планують витрати 257,72 млн грн.



Згідно з тендерною документацією, у першому корпусі будівлі проектом мають передбачити проведення ремонту всіх приміщень цокольного поверху, заміну всіх огороджувальних конструкцій (вікна та двері) на енергозберігаючі, заміну всіх мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, влаштування системи оповіщення, охорони. Також спланувати та провести ремонт адміністративних приміщень першого та другого поверхів та всіх роздягалень, душових, санвузлів. Також підрядник має передбачити проектом весь комплекс реабілітаційних приміщень для спортсменів



Крім того, він має спланувати облаштування систему фіксації часу, рахунку з табло, систему аудіо-, відео супроводу змагань, влаштування тренажерного залу в цокольному приміщенні і приміщення для важкої атлетики та весь комплекс заходів передбачених нормативними документами щодо інклюзивності.



Корпус №2 колишнього спорткомплексу «Спартак», згідно з тендерною документацією, є непридатним та його планують демонтувати. На його місці підрядник має облаштувати спортивно тренувальний центр. Також він має передбачити проектом можливість облаштування закритого переходу між корпусом №1 та цим центром. Фасади обох корпусів мають бути виконані в одному стилі.



Крім того, планується облаштування закритого залу для ігрових видів спорту з повним набором приміщень для функціонального використання (душові, тренерські тощо). Також підрядник має провести благоустрій території. На земельній ділянці (додатково буде відведена) передбачити відкриті ігрові площадки для занять волейболом, футболом, баскетболом, передбачити майданчики для тренажерів на відкритому повітрі (мультифункціональний майданчик), дитячі ігрові майданчики, зону для метання ядра та списа та тимчасові модульні (опалювальні, з електроосвітленням) роздягальні поруч з полями.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 16 березня. Початок аукціону – 21 квітня. Виконати роботи підрядник має до 31 грудня 2023 року.



Як розповіли у пресслужбі Волинської ОДА, цей об’єкт входить до програми Президента України «Велике будівництво», у рамках якого й відбудеться ремонт та будівництво. Однак всі інші деталі з цього приводу мають надати згодом. Зокрема, у відомстві зазначили, що презентація проекту відбудеться вже на наступному тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть реконструювати приміщення колишнього спортивного комплексу «Спартак», що на вулиці Глушець, 20 та добудувати там спортивно-тренувальний центр за понад 257,72 млн грн.Про це пише Перший Тендер на проведення відповідних робіт з розробкою проектної документації Департамент інфраструктури Волинської ОДА розмістив 11-го лютого у системі публічних закупівель «Prozorro».У центральному парку Луцька планують реконструювати приміщення колишнього спортивного комплексу «Спартак». Крім того, там добудують спортивно-тренувальний центр. Роботи проводитимуть за державні та кошти місцевого бюджету. Зокрема, на роботи планують витрати 257,72 млн грн.Згідно з тендерною документацією, у першому корпусі будівлі проектом мають передбачити проведення ремонту всіх приміщень цокольного поверху, заміну всіх огороджувальних конструкцій (вікна та двері) на енергозберігаючі, заміну всіх мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, влаштування системи оповіщення, охорони. Також спланувати та провести ремонт адміністративних приміщень першого та другого поверхів та всіх роздягалень, душових, санвузлів. Також підрядник має передбачити проектом весь комплекс реабілітаційних приміщень для спортсменівКрім того, він має спланувати облаштування систему фіксації часу, рахунку з табло, систему аудіо-, відео супроводу змагань, влаштування тренажерного залу в цокольному приміщенні і приміщення для важкої атлетики та весь комплекс заходів передбачених нормативними документами щодо інклюзивності.Корпус №2 колишнього спорткомплексу «Спартак», згідно з тендерною документацією, є непридатним та його планують демонтувати. На його місці підрядник має облаштувати спортивно тренувальний центр. Також він має передбачити проектом можливість облаштування закритого переходу між корпусом №1 та цим центром. Фасади обох корпусів мають бути виконані в одному стилі.Крім того, планується облаштування закритого залу для ігрових видів спорту з повним набором приміщень для функціонального використання (душові, тренерські тощо). Також підрядник має провести благоустрій території. На земельній ділянці (додатково буде відведена) передбачити відкриті ігрові площадки для занять волейболом, футболом, баскетболом, передбачити майданчики для тренажерів на відкритому повітрі (мультифункціональний майданчик), дитячі ігрові майданчики, зону для метання ядра та списа та тимчасові модульні (опалювальні, з електроосвітленням) роздягальні поруч з полями.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 16 березня. Початок аукціону – 21 квітня. Виконати роботи підрядник має до 31 грудня 2023 року.Як розповіли у пресслужбі Волинської ОДА, цей об’єкт входить до програми Президента України «Велике будівництво», у рамках якого й відбудеться ремонт та будівництво. Однак всі інші деталі з цього приводу мають надати згодом. Зокрема, у відомстві зазначили, що презентація проекту відбудеться вже на наступному тижні.

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