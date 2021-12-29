9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці

Кароліна Гакова з Нововолинська продає свої картини, щоб допомогти коштами на лікування онкохворій тітці Зоряні Свись.



Про це повідомили у фейсбук-групі



30-річна Зоряна бореться з онкологічним захворюванням – лімфома Ходжкіна. Їй потрібно пройти курси хіміотерапії та променевої терапії. Тож її племінниця вирішила продати картини та допомогти.



Вартість однієї картини - 500 гривень. За інформацією можна звертатися за телефоном – 067 128 04 10.



Реквізити для допомоги:



Приват банк: 4149 4390 0968 5409 – Свись Зоряна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-річна художницяз Нововолинська продає свої картини, щоб допомогти коштами на лікування онкохворій тітціПро це повідомили у фейсбук-групі “Буденний Нововолинськ” 30-річна Зоряна бореться з онкологічним захворюванням – лімфома Ходжкіна. Їй потрібно пройти курси хіміотерапії та променевої терапії. Тож її племінниця вирішила продати картини та допомогти.Вартість однієї картини - 500 гривень. За інформацією можна звертатися за телефоном – 067 128 04 10.Приват банк: 4149 4390 0968 5409 – Свись Зоряна.

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