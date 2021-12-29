вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці

9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці
9-річна художниця Кароліна Гакова з Нововолинська продає свої картини, щоб допомогти коштами на лікування онкохворій тітці Зоряні Свись.

Про це повідомили у фейсбук-групі “Буденний Нововолинськ”.

30-річна Зоряна бореться з онкологічним захворюванням – лімфома Ходжкіна. Їй потрібно пройти курси хіміотерапії та променевої терапії. Тож її племінниця вирішила продати картини та допомогти.

Вартість однієї картини - 500 гривень. За інформацією можна звертатися за телефоном – 067 128 04 10.
9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці

Реквізити для допомоги:

Приват банк: 4149 4390 0968 5409 – Свись Зоряна.
9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці
9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці
9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Новововолинськ, дівчинка, картини, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як суд на Волині покарав чоловіка за підробку і використання свідоцтва про вакцинацію
Сьогодні, 16:44
Для України — рідкість: волинські ветеринари провели кесарів розтин корові
Сьогодні, 16:30
9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці
Сьогодні, 16:25
У луцькому парку хочуть відкрити великий спорткомплекс
Сьогодні, 16:10
Знайшли волинянина, який забрав у колишньої дружини сина і переховував його. ФОТО
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Незаконно продали вугілля на 1,8 мільйона: на Волині судитимуть керівника шахти та його спільників Незаконно продали вугілля на 1,8 мільйона: на Волині судитимуть керівника шахти та його спільників
13 січень, 10:04
Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові: дитина – в реанімації Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові: дитина – в реанімації
29 грудень, 2021, 15:45
Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО
10 грудень, 2021, 02:16
Помер волинянин, який боровся із раком останньої стадії Помер волинянин, який боровся із раком останньої стадії
18 листопад, 2021, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у озері втопився 21-річний хлопець
Сьогодні, 17:41
 0
Скільки волиняни боргують за газ
Сьогодні, 17:26
 0
Співробітники СБУ поранили п’ятьох нелегальних копачів бурштину на Рівненщині
Сьогодні, 17:18
 0
Через невдалий ремонт у Луцьку може обвалитися будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 17:01
 0
Без приставки «виконувач обов’язків»: Дудар переміг у конкурсі на посаду директора обласної лікарні
Сьогодні, 16:54
 0
Медіа
відео
1/8