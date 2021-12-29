9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці
Сьогодні, 16:25
9-річна художниця Кароліна Гакова з Нововолинська продає свої картини, щоб допомогти коштами на лікування онкохворій тітці Зоряні Свись.
Про це повідомили у фейсбук-групі “Буденний Нововолинськ”.
30-річна Зоряна бореться з онкологічним захворюванням – лімфома Ходжкіна. Їй потрібно пройти курси хіміотерапії та променевої терапії. Тож її племінниця вирішила продати картини та допомогти.
Вартість однієї картини - 500 гривень. За інформацією можна звертатися за телефоном – 067 128 04 10.
Реквізити для допомоги:
Приват банк: 4149 4390 0968 5409 – Свись Зоряна.
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Про це повідомили у фейсбук-групі “Буденний Нововолинськ”.
30-річна Зоряна бореться з онкологічним захворюванням – лімфома Ходжкіна. Їй потрібно пройти курси хіміотерапії та променевої терапії. Тож її племінниця вирішила продати картини та допомогти.
Вартість однієї картини - 500 гривень. За інформацією можна звертатися за телефоном – 067 128 04 10.
Реквізити для допомоги:
Приват банк: 4149 4390 0968 5409 – Свись Зоряна.
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