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Як суд на Волині покарав чоловіка за підробку і використання свідоцтва про вакцинацію

Як суд на Волині покарав чоловіка за підробку і використання свідоцтва про вакцинацію
51-річного жителя селища Демидівка Рівненської області на Волині притягнули до відповідальності за підроблення та використання підробленого офіційного документа (ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України).

Слідство довело, що чоловік, аби мати змогу перетнути державний кордон України без перебування на самоізоляції, самостійно виготовив підроблене міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

У подальшому його із цим документом 25 січня 2022 року викрили працівники Державної прикордонної служби України під час проходження ним прикордонного контролю у пункті пропуску «Устилуг».

Як повідомив прокурор Володимир-Волинської окружної прокуратури Микола Андрейцев, Володимир-Волинський міський суд призначив чоловікові покарання у виді штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 гривень).

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Теги: підробка сертифікатіу вакцинації, суд, Рівненщина, Волинь
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