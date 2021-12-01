Біля Центрального ринку завершують облаштовувати платну парковку. ФОТО
Сьогодні, 17:52
На земельній ділянці на вулиці Глушець 1, підходять до закінчення підготовчі роботи щодо облаштування майданчика для платного паркування.
Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Загалом це буде третій майданчик для платного паркування в Луцьку, загальною кількістю 150 паркомісць, 10% з яких для осіб з інвалідністю, з режимом роботи 07:00 – 16:00, крім понеділка.
Вартість послуги становитиме 10 гривень за годину паркування.
Із запуском майданчику повноцінно запрацює і додаток «SmartLutsk» та буде впроваджено смс-оплату для зручності осіб, що не користуються смартфонами.
Як і на інших комунальних паркувальних майданчиках, контроль за сплатою послуг із користування таким майданчиком будуть здійснювати інспектори з паркування на базі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Штраф за неоплачену послугу становитиме 200 грн, а з врахуванням пільгового періоду 100 грн.
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Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Загалом це буде третій майданчик для платного паркування в Луцьку, загальною кількістю 150 паркомісць, 10% з яких для осіб з інвалідністю, з режимом роботи 07:00 – 16:00, крім понеділка.
Вартість послуги становитиме 10 гривень за годину паркування.
Із запуском майданчику повноцінно запрацює і додаток «SmartLutsk» та буде впроваджено смс-оплату для зручності осіб, що не користуються смартфонами.
Як і на інших комунальних паркувальних майданчиках, контроль за сплатою послуг із користування таким майданчиком будуть здійснювати інспектори з паркування на базі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Штраф за неоплачену послугу становитиме 200 грн, а з врахуванням пільгового періоду 100 грн.
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Коментарі 1
Це потрібно було розігнати людей які там працювали, заробляли собі на життя? Заради купи металу.
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