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Біля Центрального ринку завершують облаштовувати платну парковку. ФОТО

Біля Центрального ринку завершують облаштовувати платну парковку. ФОТО
На земельній ділянці на вулиці Глушець 1, підходять до закінчення підготовчі роботи щодо облаштування майданчика для платного паркування.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Загалом це буде третій майданчик для платного паркування в Луцьку, загальною кількістю 150 паркомісць, 10% з яких для осіб з інвалідністю, з режимом роботи 07:00 – 16:00, крім понеділка.

Вартість послуги становитиме 10 гривень за годину паркування.

Із запуском майданчику повноцінно запрацює і додаток «SmartLutsk» та буде впроваджено смс-оплату для зручності осіб, що не користуються смартфонами.

Як і на інших комунальних паркувальних майданчиках, контроль за сплатою послуг із користування таким майданчиком будуть здійснювати інспектори з паркування на базі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Штраф за неоплачену послугу становитиме 200 грн, а з врахуванням пільгового періоду 100 грн.

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Теги: платна парковка, Луцьк
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Коментарі 1
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Це потрібно було розігнати людей які там працювали, заробляли собі на життя? Заради купи металу.
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