Біля Центрального ринку завершують облаштовувати платну парковку. ФОТО

На земельній ділянці на вулиці Глушець 1, підходять до закінчення підготовчі роботи щодо облаштування майданчика для платного паркування.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.Загалом це буде третій майданчик для платного паркування в Луцьку, загальною кількістю 150 паркомісць, 10% з яких для осіб з інвалідністю, з режимом роботи 07:00 – 16:00, крім понеділка.Вартість послуги становитиме 10 гривень за годину паркування.Із запуском майданчику повноцінно запрацює і додаток «SmartLutsk» та буде впроваджено смс-оплату для зручності осіб, що не користуються смартфонами.Як і на інших комунальних паркувальних майданчиках, контроль за сплатою послуг із користування таким майданчиком будуть здійснювати інспектори з паркування на базі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Штраф за неоплачену послугу становитиме 200 грн, а з врахуванням пільгового періоду 100 грн.