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Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 12 лютого

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 12 лютого
У суботу, 12 лютого, на Волині буде мінлива хмарність , без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

У Луцьку на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Нічний дощ зі снігом вранці зміниться дрібним снігом, який йтиме до середини дня.

Температура вночі +2-2°, вдень +1+3°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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