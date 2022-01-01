Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 12 лютого

У суботу, 12 лютого, на Волині буде мінлива хмарність , без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.У Луцьку на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Нічний дощ зі снігом вранці зміниться дрібним снігом, який йтиме до середини дня.Температура вночі +2-2°, вдень +1+3°.