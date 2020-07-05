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Олександр Дудар переміг у конкурсі на посаду директора обласної лікарні

Олександр Дудар переміг у конкурсі на посаду директора обласної лікарні
Олександра Дударя визнали переможцем конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Михайло Імберовський.

«Бажаю подальших успіхів на цій нелегкій ниві розбудови флагмана волинської медицини, а відтак і якісної та сучасної медичноі послуги.

Вважаю за необхідне озвучити декілька цифр:

1. 200 млн.грн. - це балансова вартість ВОКЛ станом на 2019 р., а у 2021-му вже 363 млн.грн.
2. 160 млн.грн. бюджет лікарні у 2019 році, а вже у 2021 - 404 млн.грн.

Переконаний, що без приставки «виконуючий обов’язки» Олександр Валерійович, ці цифри збільшить в рази!» - написав Імберовський.

Нагадаємо, документи на участь в конкурсі на зайняття посади директора Волинської обласної клінічної лікарні подав лише один кандидат. Олександр Дудар з грудня 2019 року був виконувачем обов’язків директора цього ж медзакладу.
Олександр Дудар переміг у конкурсі на посаду директора обласної лікарні

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Теги: Олександр Дудар, Волинська обласна клінічна лікарня, директор
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