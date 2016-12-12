Через невдалий ремонт у Луцьку може обвалитися будинок. ВІДЕО





У будинку №30 на проспекті Соборності майстер вибив бетонну перемичку, коли ставив вікно, пише



“В того майстра руки із задніци ростуть”, – бідкається Світлана, власниця квартири, в якій і робили ремонт.



Жінка розповіла, що такого майстра знайшла за оголошенням. Назвався він Олегом і був на зв’язку, поки тривали роботи, нині додзвонитися до нього неможливо.



Раніше бетонна перемичка тримала на собі вагу стіни усіх верхніх поверхів. А тепер шматок цегляної конструкції, можна сказати, висить у повітрі. Втім, законів фізики ніхто не скасовував, тож зрозуміло, що без опори ця частина стіни може просто в якийсь момент рухнути донизу. Що, відповідно, зруйнує увесь будинок.



Це розуміє і господиня квартири. Вона вже думає, як виправити те, що намайстрували. Щоправда, не полишає надії, що це зробить той самий Олег власним коштом. А інакше уся відповідальність за руйнацію ляже саме на плечі власниці. Бо, згідно із законодавством, пошкодження несучої конструкції є порушенням прав співвласників будинку, адже зруйноване спільне майно. В Україні з кожним роком таких судових процесів все більше. Щоправда, кажуть юристи, суди зазвичай виправдовують порушників усіх будівельних норм, або призначають мінімальні штрафи. Кримінальна ж відповідальність настає, коли пошкодження несучих конструкцій спричинило тяжкі наслідки для здоров’я та/або майна інших осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знесення опорної стіни, на яку опирається величезний будинок, розміщення пральної машинки так, щоб її вібрування передавалося стінам, монтаж розеток прямо під душем, де тече вода. Це лише мінімальний перелік будівельних помилок, які зустрічаються інколи після ремонту в квартирах. Щось схоже нещодавно учверили і в Луцьку.У будинку №30 на проспекті Соборності майстер вибив бетонну перемичку, коли ставив вікно, пише 12 канал “В того майстра руки із задніци ростуть”, – бідкається, власниця квартири, в якій і робили ремонт.Жінка розповіла, що такого майстра знайшла за оголошенням. Назвався він Олегом і був на зв’язку, поки тривали роботи, нині додзвонитися до нього неможливо.Раніше бетонна перемичка тримала на собі вагу стіни усіх верхніх поверхів. А тепер шматок цегляної конструкції, можна сказати, висить у повітрі. Втім, законів фізики ніхто не скасовував, тож зрозуміло, що без опори ця частина стіни може просто в якийсь момент рухнути донизу. Що, відповідно, зруйнує увесь будинок.Це розуміє і господиня квартири. Вона вже думає, як виправити те, що намайстрували. Щоправда, не полишає надії, що це зробить той самийвласним коштом. А інакше уся відповідальність за руйнацію ляже саме на плечі власниці. Бо, згідно із законодавством, пошкодження несучої конструкції є порушенням прав співвласників будинку, адже зруйноване спільне майно. В Україні з кожним роком таких судових процесів все більше. Щоправда, кажуть юристи, суди зазвичай виправдовують порушників усіх будівельних норм, або призначають мінімальні штрафи. Кримінальна ж відповідальність настає, коли пошкодження несучих конструкцій спричинило тяжкі наслідки для здоров’я та/або майна інших осіб.

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