Співробітники СБУ поранили п’ятьох нелегальних копачів бурштину на Рівненщині

На бурштинових родовищах Рівненщини біля села Єльне виникла сутичка копачів з працівниками СБУ. Не бажаючи допускати на копальні силовиків, копачі розпочали бійку, яка переросла у стрілянину з боку працівників СБУ. У результаті п'ятеро осіб госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Державне бюро розслідувань проводить перевірку цього інциденту.Про це повідомила пресслужба ДБР.Про розслідування конфлікту працівників СБУ з бурштинокопачами ДБР повідомило у п’ятницю, 11 лютого. Сутичка сталася напередодні близько 17:00 неподалік села Єльне Сарненського району. Працівники СБУ мали перевірити законність видобутку бурштину групою людей, однак ті почали чинити опір і не пускати силовиків на копальню. «Копачі вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї», – ідеться у повідомленні ДБР.У результаті сутички п’ятьох цивільних осіб з вогнепальними пораненнями відвезли до лікарні. У чотирьох з них поранення ніг, ще в одного — поранення руки. ДБР повідомляє, що поранення не становлять загрози життю, тяжкість отриманих ушкоджень встановлюється.Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.