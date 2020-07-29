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На Волині у озері втопився 21-річний хлопець

На Волині у озері втопився 21-річний хлопець
У озері Чисте, що розташоване у селі Броди, що у Ратнівській громаді, втопився 21-річний хлопець.

Про це Район.Ратне стало відомо із власних джерел.

Трагедія сталася зранку, 11 лютого. Як повідомляють очевидці, витягли хлопця із води досить швидко, проте врятувати його не вдалося.

Загиблого звали Олександр Ващук, мешкав у селі Броди.
На Волині у озері втопився 21-річний хлопець

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Теги: Волинь, Ратне, юнак, озеро, утоплення
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