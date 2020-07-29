На Волині у озері втопився 21-річний хлопець





Про це



Трагедія сталася зранку, 11 лютого. Як повідомляють очевидці, витягли хлопця із води досить швидко, проте врятувати його не вдалося.



Загиблого звали Олександр Ващук, мешкав у селі Броди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У озері Чисте, що розташоване у селі Броди, що у Ратнівській громаді, втопився 21-річний хлопець.Про це Район.Ратне стало відомо із власних джерел.Трагедія сталася зранку, 11 лютого. Як повідомляють очевидці, витягли хлопця із води досить швидко, проте врятувати його не вдалося.Загиблого звали Олександр Ващук, мешкав у селі Броди.

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