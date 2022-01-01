Пожежа на Волині: із задимленого приміщення врятували чотирьох дітей та жінку. ФОТО

11 лютого під час пожежі, що трапилась триповерховій будівлі торгово-офісного призначення в смт Маневичі, вогнеборці врятували 4-х дітей та одного дорослого.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Пожежа виникла між першим і другим поверхом будівлі близько 15:50, дим розповсюдився на верхні поверхи.На третьому поверсі в кімнаті залишились 4 дітей та доросла жінка, діти налякались, шляхи евакуації були заповнені димом.Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 15:57.Рятувальники 13-ї ДПРЧ оперативно прибули до місця події, встановили до вікна третього поверху триколінну драбину та по ній здійснили евакуацію дітей та жінки, захистивши їх органи дихання мокрою тканиною.Ніхто не постраждав, дітей забрали батьки додому.Причина пожежі встановлюється.