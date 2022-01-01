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Пожежа на Волині: із задимленого приміщення врятували чотирьох дітей та жінку. ФОТО

Пожежа на Волині: із задимленого приміщення врятували чотирьох дітей та жінку. ФОТО
11 лютого під час пожежі, що трапилась триповерховій будівлі торгово-офісного призначення в смт Маневичі, вогнеборці врятували 4-х дітей та одного дорослого.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Пожежа виникла між першим і другим поверхом будівлі близько 15:50, дим розповсюдився на верхні поверхи.

На третьому поверсі в кімнаті залишились 4 дітей та доросла жінка, діти налякались, шляхи евакуації були заповнені димом.

Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 15:57.
Пожежа на Волині: із задимленого приміщення врятували чотирьох дітей та жінку. ФОТО

Рятувальники 13-ї ДПРЧ оперативно прибули до місця події, встановили до вікна третього поверху триколінну драбину та по ній здійснили евакуацію дітей та жінки, захистивши їх органи дихання мокрою тканиною.
Пожежа на Волині: із задимленого приміщення врятували чотирьох дітей та жінку. ФОТО


Ніхто не постраждав, дітей забрали батьки додому.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Волинь, пожежа, Маневичі
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