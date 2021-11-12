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У Підгайцівському ліцеї створили шкільний простір, який мотивує дітей до навчання. ФОТО

У Підгайцівському ліцеї створили шкільний простір, який мотивує дітей до навчання. ФОТО
Як створити шкільний простір, що мотивуватиме учнів навчатися, знають у Підгайцівському ліцеї.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько.

За останній рік найбільша сільська школа Волині не тільки причепурилася і заграла яскравими барвами зовні, а й оновила інтер'єр шкільних коридорів.

Завдяки вчительці мистецтв Оксані Миколаївні Дещинській на стінах ліцею оселилися веселі герої, які не лише фокусують увагу на важливій інформації, а й викликають у дітей усмішку.
У Підгайцівському ліцеї створили шкільний простір, який мотивує дітей до навчання. ФОТО

«На мою думку, однією із переваг освітньої реформи та підходів Нової української школи є акцент на формування емоційного інтелекту у дітей. Із щасливих вмотивованих школярів виросте покоління успішних та результативних дорослих. У нашій громаді в усіх школах та дитсадках дуже естетичне та сучасне оформлення навчального простору. Підозрюю, тому наші діти показують високі результати у навчанні та творчій діяльності. Дякую усім за креатив та ентузіазм», – написав Валентин Приходько.
У Підгайцівському ліцеї створили шкільний простір, який мотивує дітей до навчання. ФОТО
У Підгайцівському ліцеї створили шкільний простір, який мотивує дітей до навчання. ФОТО
У Підгайцівському ліцеї створили шкільний простір, який мотивує дітей до навчання. ФОТО


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Теги: Волинь, Підгайці, школа
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