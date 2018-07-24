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Тричі за день зловили п’яним за кермом: на Волині судили горе-водія

Тричі за день зловили п’яним за кермом: на Волині судили горе-водія
Водій, якого тричі за один і той же день ловили п’яним за кермом автівки, заплатить 34 тисячі гривень штрафу. Також його на 3 роки позбавили водійських прав.

Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 3-го лютого, пише БУГ.

Вперше чоловіка п’яним за кермом автомобіля ВАЗ 2108 спіймали 23-го грудня 2021 року о 13:15 в селищі Іваничі на вулиці Колгоспній. Тоді прилад алкотест «Драгер» показав 2 проміле. На водія склали адмінпротокол, взяли зобов’язання не сідати за кермо та відпустили. А за півтори години затримали знов.

Водія в стані алкогольного сп`яніння вдруге зупинили о 14:50 в селищі Іваничі на вулиці Шевченка. Тепер драгер показав уже 2,9 проміле. Тож на чоловіка знову склали адмінпротокол.

Та за 4 години відбулась нова зустріч поліцейських та невгамовного водія. Цього разу його впіймали о 18:36 в селі Морозовичі на вулиці Прикордонній. Результат драгера – 1,74 проміле. Тепер поліцейським терпець остаточно урвався, в авто водія вже не пустили – склали третій протокол і відсторонили від керування автівкою.

Відтак проти чоловіка порушили адміністративне провадження за ч.2ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння).

В судове засідання чоловік не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

Суд, визнав чоловіка винним та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки 1 місяць та 10 днів.

Також водію доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.

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Теги: Волинь, Володимир, водій, штраф
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