У Луцьку стартував Чемпіонат України «Дитяча ліга» з волейболу. ВІДЕО





Про це розповів Костянтин Жигун.



За перемогу у другому турі спортивного поєдинку змагалося шість команд: Луцьк, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Рівне та збірна Рівненської області.



Вихованки волинської спортшколи зіграли у першому матчі із волейболістками Івано-Франківська. Перемогу здобули івано-франківські спортсменки, з рахунком 3:1.



"Ця гра не є вирішальною. З таких ігор можна зробити багато корисних висновків, і я думаю, це піде нам на користь на майбутні ігри", – каже тренерка команди волинянок Олена Алексєєва.



Тренер Івано-Франківської команди "Олімпія – ДЮСШ 2" Юрій Кваснюк розповів, що, незважаючи на перемогу, команді є над чим працювати.



Чемпіонат України "Дитяча ліга" з волейболу триватиме у Луцьку три дні. За результатами другого туру, оголосять команди, які змагатимуться за участь у фіналі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, у спортзалі обласної дитячої-юнацької спортивної школи відбувся другий тур Чемпіонату України з волейболу серед дівчат 2007-го року народження.Про це розповів Суспільному головний суддяЗа перемогу у другому турі спортивного поєдинку змагалося шість команд: Луцьк, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Рівне та збірна Рівненської області.Вихованки волинської спортшколи зіграли у першому матчі із волейболістками Івано-Франківська. Перемогу здобули івано-франківські спортсменки, з рахунком 3:1."Ця гра не є вирішальною. З таких ігор можна зробити багато корисних висновків, і я думаю, це піде нам на користь на майбутні ігри", – каже тренерка команди волинянок Олена Алексєєва.Тренер Івано-Франківської команди "Олімпія – ДЮСШ 2"розповів, що, незважаючи на перемогу, команді є над чим працювати.Чемпіонат України "Дитяча ліга" з волейболу триватиме у Луцьку три дні. За результатами другого туру, оголосять команди, які змагатимуться за участь у фіналі.

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