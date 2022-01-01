12 лютого на Волині: гортаючи календар

12 лютого день народження святкує знаний на Волині аграрій, директор сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району, ексдепутат Волинської обласної радиВітаємо іменинника зі святом та бажаємо міцного здоров'я та усіх земних благ.Іменинники сьогодні – Василь, Григорій, Іван, Іполит, Петро.Також сьогодні святкують празник Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. Три отці – ієрархи-святителі – це провідні вчителі віри, святості й науки Христової Церкви. Вони передали народу чисту віру Нікейського Собору, пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію.Окрім того, сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.За історичними даними, історія шлюбних агентств налічує більше 360 років. Перша шлюбна контора «Бюро зустрічей і адрес» була відкрита в Лондоні 29 вересня 1650 року. І з тих пір пошук дружин по оголошенню або через службу знайомств став дуже популярним.