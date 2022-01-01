Мешканці гуртожитку на Волині мають борг за тепло і просять перерахувати платіжки. ВІДЕО





Про це Людмила Зінчук.



У гуртожитку, який розрахований на 200 людей, зараз проживає 38. З проханням перерахувати суми у платіжках за тепло мешканці звернулися до міської ради.



Нові суми у платіжках

82-річна Людмила Гамбарова каже: немає чим оплачувати комунальні. Розповідає: 26 років тому оселилася в кімнаті гуртожитку, на Волинь втікала від війни у Нагірному Карабасі. Нині з гуртожитку їй виселятися нікуди.



"Платіжка 5 тисяч 450, а пенсія – 3 400. Я навіть якщо й половину заплачу, я не матиму за що прожити 30 днів. Такі суми високі, що нам написали цього разу, ніхто не зможе оплатити", – каже жінка.



Мешканка гуртожитку Людмила Зінчук розповіла: теж не має чим оплачувати комунпослуги. "Вдвічі більше, ніж було. Платили по одних показниках, зараз нам встановили лічильники, платимо по інших. Ситуація складається така, що у грудні я платила 3 тисячі. А цього разу мені платити майже 8 тисяч за одну кімнату", – розповідає мешканка гуртожитку.



Зі слів Людмили Зінчук, у гуртожитку люди живуть на двох поверхах із чотирьох.



Як нові платіжки пояснюють балансоутримувачі

Будівля знаходиться на балансі Ковельського центру професійно-технічної освіти. Нові суми у платіжках людям нарахувала бухгалтерія. Як розповів керівник закладу Сергій Антонюк, грошей, щоб покривати витрати на комунальні послуги в гуртожитку, не мають. З його слів, коли восени погодилися подати тепло, мешканці зобов’язалися вчасно розраховуватися за спожите.



"Тарифи по оплаті на теплову енергію до нового року були 1 930 гривень за одну гігакалорію, а з першого січня, після проведення закупівлі, ці тарифи зросли до 3 тисяч 190 за одну гігакалорію. Тому вийшла така суттєва різниця в оплаті за комунальні платежі", – розповів керівник центру профтехосвіти. З його слів, через те, що мешканці не платять за тепло – не лише гуртожиток, а й центр може лишитися без опалення.



Як розповів у коментарі Суспільному заступник Ковельського міського голови Віктор Жигаревич, нині готують проєкт рішення на сесію міськради, щоб виділити з бюджету гроші на погашення боргу мешканців гуртожитку на Чубинського, 16 у Ковелі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці гуртожитку на вулиці Чубинського, 16 у Ковелі боргують за комунальні послуги 216 тисяч гривень. У січні вони отримали платіжки, у яких в два з половиною рази збільшилася оплата за спожите тепло.Про це Суспільному розповіла мешканкаУ гуртожитку, який розрахований на 200 людей, зараз проживає 38. З проханням перерахувати суми у платіжках за тепло мешканці звернулися до міської ради.82-річна Людмила Гамбарова каже: немає чим оплачувати комунальні. Розповідає: 26 років тому оселилася в кімнаті гуртожитку, на Волинь втікала від війни у Нагірному Карабасі. Нині з гуртожитку їй виселятися нікуди."Платіжка 5 тисяч 450, а пенсія – 3 400. Я навіть якщо й половину заплачу, я не матиму за що прожити 30 днів. Такі суми високі, що нам написали цього разу, ніхто не зможе оплатити", – каже жінка.Мешканка гуртожитку Людмила Зінчук розповіла: теж не має чим оплачувати комунпослуги. "Вдвічі більше, ніж було. Платили по одних показниках, зараз нам встановили лічильники, платимо по інших. Ситуація складається така, що у грудні я платила 3 тисячі. А цього разу мені платити майже 8 тисяч за одну кімнату", – розповідає мешканка гуртожитку.Зі слів Людмили Зінчук, у гуртожитку люди живуть на двох поверхах із чотирьох.Будівля знаходиться на балансі Ковельського центру професійно-технічної освіти. Нові суми у платіжках людям нарахувала бухгалтерія. Як розповів керівник закладу Сергій Антонюк, грошей, щоб покривати витрати на комунальні послуги в гуртожитку, не мають. З його слів, коли восени погодилися подати тепло, мешканці зобов’язалися вчасно розраховуватися за спожите."Тарифи по оплаті на теплову енергію до нового року були 1 930 гривень за одну гігакалорію, а з першого січня, після проведення закупівлі, ці тарифи зросли до 3 тисяч 190 за одну гігакалорію. Тому вийшла така суттєва різниця в оплаті за комунальні платежі", – розповів керівник центру профтехосвіти. З його слів, через те, що мешканці не платять за тепло – не лише гуртожиток, а й центр може лишитися без опалення.Як розповів у коментарі Суспільному заступник Ковельського міського голови, нині готують проєкт рішення на сесію міськради, щоб виділити з бюджету гроші на погашення боргу мешканців гуртожитку на Чубинського, 16 у Ковелі.

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