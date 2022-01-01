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У Луцьку автівка збила жінку, яка переходила дорогу між пішохідними переходами. ВІДЕО

У Луцьку автівка збила жінку, яка переходила дорогу між пішохідними переходами. ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала жінка.

Аварія сталася увечері, 11 лютого на вулиці Рівненській у Луцьку збили жінку, - повідомляє власний кореспондент 12 каналу.

Відомо, що Ford Fiesta збив жінку, яка йшла акурат між двома пішохідними переходами. Водій каже, що не встиг вчасно загальмувати, попри те, що швидкість авто, запевняє, була невисокою. Потерпілу забрала “швидка”, про стан жінки наразі інформації немає. На місці працює поліція.


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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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