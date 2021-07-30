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У Луцьку викрили жебрака-гатролера, який прикидався неходячим. ВІДЕО

У Луцьку викрили жебрака-гатролера, який прикидався неходячим. ВІДЕО
На залізничному вокзалі у Луцьку активісти викрили жебрака-афериста. Виявилося, що чоловік прикидається неходячим і “гастролює” на візку різними містами України.

Про це повідомляє 12 канал.

Зовсім випадково жебрака-шахрая помітили на залізничному вокзалі в Луцьку громадські активісти. Вони хотіли допомогти чоловікові на візку потрапити до потяга, а виявилося, що він чудово пересувається на своїх двох. Чоловік представився Романом і сказав, що родом із Кропивницького.

Лучанам, які його розсекретили, пообіцяв, що більше людей не обманюватиме. Але щойно активісти пішли – він викликав поліцію. Заявив, що на нього напали і змусили встати з візка.

“Коли приїхав екіпаж поліції, він від своїх слів про напад відмовився. Сказав, що його образили і завадили його “бізнесу”, – розповідає активіст Данило Гетьман.

За неправдивий виклик на псевдожебрака склали протокол та виписали штраф – 3400 гривень. Що цікаво: до Києва чоловік поїхав у спальному вагоні, вартість квитка на який – значно вища, ніж у плацкарті чи купе.


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Теги: Луцьк, шахрай, жебрак
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