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Волинський викладач отримуватиме президентську стипендію

Волинський викладач отримуватиме президентську стипендію
Комісія з відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва визначила цьогорічних отримувачів, серед яких викладач з Волині.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Комісія відзначила викладача Володимир-Волинської дитячої художньо школи імені М. Рокицького Павла Юрчука.

Роботи молодого талановитого та амбітного художника яскраво демонструють глибину таланту, багатогранність внутрішнього світу, переживання і захоплення митця, який пройшов не лише малярські майстерні, а й бойові дії на сході України. Його полотна різні за технікою та сюжетами, колоритом та тематикою вражають, обеззброюють реалізмом і багатством деталей. Павло Юрчук пише чуттєві, пронизані емоціями, красою деталізації і філософією відтінків картини, які створює серцем та душею.

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Теги: Волинь, Володимир, стипендія
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