Волинський викладач отримуватиме президентську стипендію

Комісія з відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва визначила цьогорічних отримувачів, серед яких викладач з Волині.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Комісія відзначила викладача Володимир-Волинської дитячої художньо школи імені М. РокицькогоРоботи молодого талановитого та амбітного художника яскраво демонструють глибину таланту, багатогранність внутрішнього світу, переживання і захоплення митця, який пройшов не лише малярські майстерні, а й бойові дії на сході України. Його полотна різні за технікою та сюжетами, колоритом та тематикою вражають, обеззброюють реалізмом і багатством деталей. Павло Юрчук пише чуттєві, пронизані емоціями, красою деталізації і філософією відтінків картини, які створює серцем та душею.