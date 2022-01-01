Волинський викладач отримуватиме президентську стипендію
Сьогодні, 07:31
Комісія з відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва визначила цьогорічних отримувачів, серед яких викладач з Волині.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Комісія відзначила викладача Володимир-Волинської дитячої художньо школи імені М. Рокицького Павла Юрчука.
Роботи молодого талановитого та амбітного художника яскраво демонструють глибину таланту, багатогранність внутрішнього світу, переживання і захоплення митця, який пройшов не лише малярські майстерні, а й бойові дії на сході України. Його полотна різні за технікою та сюжетами, колоритом та тематикою вражають, обеззброюють реалізмом і багатством деталей. Павло Юрчук пише чуттєві, пронизані емоціями, красою деталізації і філософією відтінків картини, які створює серцем та душею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Комісія відзначила викладача Володимир-Волинської дитячої художньо школи імені М. Рокицького Павла Юрчука.
Роботи молодого талановитого та амбітного художника яскраво демонструють глибину таланту, багатогранність внутрішнього світу, переживання і захоплення митця, який пройшов не лише малярські майстерні, а й бойові дії на сході України. Його полотна різні за технікою та сюжетами, колоритом та тематикою вражають, обеззброюють реалізмом і багатством деталей. Павло Юрчук пише чуттєві, пронизані емоціями, красою деталізації і філософією відтінків картини, які створює серцем та душею.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський викладач отримуватиме президентську стипендію
Сьогодні, 07:31
В Україні 20-гривневу монету продають за 50 тисяч
Сьогодні, 06:31
Медіа