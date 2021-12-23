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Показали, як танкісти волинської бригади тренуються захищати Батьківщину. ВІДЕО

Показали, як танкісти волинської бригади тренуються захищати Батьківщину. ВІДЕО
Танковий батальйон окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжує виконання вправ контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом з озброєння Т-64.

Також танкісти виконали низку нормативів з вогневої підготовки щодо усунення несправностей, які можуть виникнути під час стрільби, - пише АрміяInfo.

Як повідомляють у командуванні батальйону, бойовим стрільбам передувала перевірка танкістами заходів безпеки, основ та правил стрільби, матеріальної частини озброєння та боєприпасів тощо. Штатна стрільба є своєрідним підсумком набутих знань та навичок за весь навчальний рік. Тому метою практичних занять є удосконалення вогневої підготовки особового складу та підвищення методичного рівня офіцерів танкових підрозділів бригади.


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Теги: Волинь, стрільби, 14 ОМБР
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