Показали, як танкісти волинської бригади тренуються захищати Батьківщину. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Танковий батальйон окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжує виконання вправ контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом з озброєння Т-64.
Також танкісти виконали низку нормативів з вогневої підготовки щодо усунення несправностей, які можуть виникнути під час стрільби, - пише АрміяInfo.
Як повідомляють у командуванні батальйону, бойовим стрільбам передувала перевірка танкістами заходів безпеки, основ та правил стрільби, матеріальної частини озброєння та боєприпасів тощо. Штатна стрільба є своєрідним підсумком набутих знань та навичок за весь навчальний рік. Тому метою практичних занять є удосконалення вогневої підготовки особового складу та підвищення методичного рівня офіцерів танкових підрозділів бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також танкісти виконали низку нормативів з вогневої підготовки щодо усунення несправностей, які можуть виникнути під час стрільби, - пише АрміяInfo.
Як повідомляють у командуванні батальйону, бойовим стрільбам передувала перевірка танкістами заходів безпеки, основ та правил стрільби, матеріальної частини озброєння та боєприпасів тощо. Штатна стрільба є своєрідним підсумком набутих знань та навичок за весь навчальний рік. Тому метою практичних занять є удосконалення вогневої підготовки особового складу та підвищення методичного рівня офіцерів танкових підрозділів бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Показали, як танкісти волинської бригади тренуються захищати Батьківщину. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа