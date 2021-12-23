Показали, як танкісти волинської бригади тренуються захищати Батьківщину. ВІДЕО





Також танкісти виконали низку нормативів з вогневої підготовки щодо усунення несправностей, які можуть виникнути під час стрільби, - пише

Як повідомляють у командуванні батальйону, бойовим стрільбам передувала перевірка танкістами заходів безпеки, основ та правил стрільби, матеріальної частини озброєння та боєприпасів тощо. Штатна стрільба є своєрідним підсумком набутих знань та навичок за весь навчальний рік. Тому метою практичних занять є удосконалення вогневої підготовки особового складу та підвищення методичного рівня офіцерів танкових підрозділів бригади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Танковий батальйон окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжує виконання вправ контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом з озброєння Т-64.Також танкісти виконали низку нормативів з вогневої підготовки щодо усунення несправностей, які можуть виникнути під час стрільби, - пише АрміяInfo.

Як повідомляють у командуванні батальйону, бойовим стрільбам передувала перевірка танкістами заходів безпеки, основ та правил стрільби, матеріальної частини озброєння та боєприпасів тощо. Штатна стрільба є своєрідним підсумком набутих знань та навичок за весь навчальний рік. Тому метою практичних занять є удосконалення вогневої підготовки особового складу та підвищення методичного рівня офіцерів танкових підрозділів бригади.

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