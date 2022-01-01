Луцький ДРАЦС подвоїв ціну за реєстрацію шлюбу в День закоханих. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Церемонія роспису, яка у луцькому відділі ДРАЦС коштує близько тисячі гривень, у День закоханих подорожчала удвічі.
Про це телеканалу Конкурент ТV повідомила пара молодят, яка заздалегідь подала заяву про реєстрацію шлюбу у День закоханих 14 лютого.
Попередньо закоханим озвучили суму – розпис коштуватиме майже 1000 гривень. Однак, за кілька днів до свята, коли наречені звернулись у РАЦС аби оплатити послугу – вони побачили у квитанції вдвічі більшу суму. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент TV директорка установи зауважила, що підняття ціни у такі дні – звична справа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це телеканалу Конкурент ТV повідомила пара молодят, яка заздалегідь подала заяву про реєстрацію шлюбу у День закоханих 14 лютого.
Попередньо закоханим озвучили суму – розпис коштуватиме майже 1000 гривень. Однак, за кілька днів до свята, коли наречені звернулись у РАЦС аби оплатити послугу – вони побачили у квитанції вдвічі більшу суму. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент TV директорка установи зауважила, що підняття ціни у такі дні – звична справа.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
в нормальних країнах ціни на свята знижують, в нас - навпаки
Останні новини
Луцький ДРАЦС подвоїв ціну за реєстрацію шлюбу в День закоханих. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
12 країн закликають своїх громадян терміново покинути Україну
11 лютий, 23:34
Медіа