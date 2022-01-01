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Луцький ДРАЦС подвоїв ціну за реєстрацію шлюбу в День закоханих. ВІДЕО

Луцький ДРАЦС подвоїв ціну за реєстрацію шлюбу в День закоханих. ВІДЕО
Церемонія роспису, яка у луцькому відділі ДРАЦС коштує близько тисячі гривень, у День закоханих подорожчала удвічі.

Про це телеканалу Конкурент ТV повідомила пара молодят, яка заздалегідь подала заяву про реєстрацію шлюбу у День закоханих 14 лютого.

Попередньо закоханим озвучили суму – розпис коштуватиме майже 1000 гривень. Однак, за кілька днів до свята, коли наречені звернулись у РАЦС аби оплатити послугу – вони побачили у квитанції вдвічі більшу суму. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент TV директорка установи зауважила, що підняття ціни у такі дні – звична справа.


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Теги: Волинь, Луцьк
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Коментарі 1
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в нормальних країнах ціни на свята знижують, в нас - навпаки
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