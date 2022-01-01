Луцький ДРАЦС подвоїв ціну за реєстрацію шлюбу в День закоханих. ВІДЕО





Про це телеканалу



Попередньо закоханим озвучили суму – розпис коштуватиме майже 1000 гривень. Однак, за кілька днів до свята, коли наречені звернулись у РАЦС аби оплатити послугу – вони побачили у квитанції вдвічі більшу суму. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент TV директорка установи зауважила, що підняття ціни у такі дні – звична справа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Церемонія роспису, яка у луцькому відділі ДРАЦС коштує близько тисячі гривень, у День закоханих подорожчала удвічі.Про це телеканалу Конкурент ТV повідомила пара молодят, яка заздалегідь подала заяву про реєстрацію шлюбу у День закоханих 14 лютого.Попередньо закоханим озвучили суму – розпис коштуватиме майже 1000 гривень. Однак, за кілька днів до свята, коли наречені звернулись у РАЦС аби оплатити послугу – вони побачили у квитанції вдвічі більшу суму. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент TV директорка установи зауважила, що підняття ціни у такі дні – звична справа.

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