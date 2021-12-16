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У волинському місті продавчиня спіймала на гарячому крадія шоколадок. ВІДЕО

У волинському місті продавчиня спіймала на гарячому крадія шоколадок. ВІДЕО
У одному із супермаркетів Нововолинська працівниця закладу спіймала на гарячому чоловіка, який хотів вкрасти шоколадки.

Всі дії чоловіка знімала камера спостереження. Відео опублікували в спільноті "Нововолинськ інфо" у фейсбуці.

"У «Рідному краю» чоловік під курткою заховав продукти", - йдеться у дописі до відео.

Чоловік ховав у внітрішню кишеню куртки шоколадки та інші солодощі, однак винести крадене йому не вдалося, чоловіка викрили працівники магазину.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, крадіжка
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