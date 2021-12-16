У волинському місті продавчиня спіймала на гарячому крадія шоколадок. ВІДЕО





Всі дії чоловіка знімала камера спостереження. Відео опублікували в спільноті "Нововолинськ інфо" у фейсбуці.



"У «Рідному краю» чоловік під курткою заховав продукти", - йдеться у дописі до відео.



Чоловік ховав у внітрішню кишеню куртки шоколадки та інші солодощі, однак винести крадене йому не вдалося, чоловіка викрили працівники магазину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному із супермаркетів Нововолинська працівниця закладу спіймала на гарячому чоловіка, який хотів вкрасти шоколадки.Всі дії чоловіка знімала камера спостереження. Відео опублікували в спільноті "Нововолинськ інфо" у фейсбуці."У «Рідному краю» чоловік під курткою заховав продукти", - йдеться у дописі до відео.Чоловік ховав у внітрішню кишеню куртки шоколадки та інші солодощі, однак винести крадене йому не вдалося, чоловіка викрили працівники магазину.

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