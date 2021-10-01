12 країн закликають своїх громадян терміново покинути Україну
Сьогодні, 23:34
Міністерства закордонних справ низки країн на тлі побоювань повномасштабного вторгнення військ Росії закликали 11 лютого своїх громадян терміново залишити Україну.
Про це повідомляє "Газета ua".
Відповідні попередження опублікували МЗС Великої Британії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Чорногорії, Латвії, Естонії, Північної Македонії та Ізраїлю, яке також оголосило про евакуацію сімей дипломатів і співробітників посольства у Києві.
Раніше аналогічні заклики зробили МЗС Японії, Південної Кореї, Нідерландів і Франції.
На території України знаходяться 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Водночас лише п'ять країн офіційно рекомендували дипломатам покинути Україну. Інші представництва працюють у звичайному режимі.
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Про це повідомляє "Газета ua".
Відповідні попередження опублікували МЗС Великої Британії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Чорногорії, Латвії, Естонії, Північної Македонії та Ізраїлю, яке також оголосило про евакуацію сімей дипломатів і співробітників посольства у Києві.
Раніше аналогічні заклики зробили МЗС Японії, Південної Кореї, Нідерландів і Франції.
На території України знаходяться 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Водночас лише п'ять країн офіційно рекомендували дипломатам покинути Україну. Інші представництва працюють у звичайному режимі.
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