12 країн закликають своїх громадян терміново покинути Україну





Про це повідомляє "



Відповідні попередження опублікували МЗС Великої Британії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Чорногорії, Латвії, Естонії, Північної Македонії та Ізраїлю, яке також оголосило про евакуацію сімей дипломатів і співробітників посольства у Києві.



Раніше аналогічні заклики зробили МЗС Японії, Південної Кореї, Нідерландів і Франції.



На території України знаходяться 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Водночас лише п'ять країн офіційно рекомендували дипломатам покинути Україну. Інші представництва працюють у звичайному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерства закордонних справ низки країн на тлі побоювань повномасштабного вторгнення військ Росії закликали 11 лютого своїх громадян терміново залишити Україну.Про це повідомляє " Газета ua ".Відповідні попередження опублікували МЗС Великої Британії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Чорногорії, Латвії, Естонії, Північної Македонії та Ізраїлю, яке також оголосило про евакуацію сімей дипломатів і співробітників посольства у Києві.Раніше аналогічні заклики зробили МЗС Японії, Південної Кореї, Нідерландів і Франції.На території України знаходяться 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Водночас лише п'ять країн офіційно рекомендували дипломатам покинути Україну. Інші представництва працюють у звичайному режимі.

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