Міністр економіки розповіла, як українцям платити за опалення вдвічі менше

Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко запевняє, що українці, які цього року модернізують своє житло, в наступний опалювальний сезон зможуть заощадити на опаленні від 30% до 50%.Як передає кореспондент УНІАН, про це вона розповіла на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад."Ми більше не плануємо опалювати повітря, теплова енергія працюватиме на людину. Будуть створюватися комфортні умови життя", - сказала міністр.За її словами, у 2022 році майже 700 тисяч родин, або 1,5 мільйона українців, долучаться до програми "Енергетична незалежність". Це жителі 600 тисяч квартир загальною площею 30 млн квадратних метрів."Наступного опалювального сезону українці сплачуватимуть за опалення, у своїх вже модернізованих квартирах, в середньому від 30% до 50% менше. Заощаджені кошти можна витрачати для себе, на товари та послуги. Таким чином, стимулюємо попит", - сказала Свириденко.Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2022 році розпочинає масштабну програму "Велика термомодернізація", яка має дозволити застрахуватись від подальшого росту цін на енергоносії.За словами заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, ця програма триватиме сім-десять років. За цей час планується термомодернізувати абсолютну більшість з наявних 180 тисяч багатоповерхових житлових будинків та 20 тисяч об’єктів соціальної сфери. В результаті це має дозволити скоротити споживання газу в Україні на 30-40%.