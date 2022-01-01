Американське видання назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну
Сьогодні, 01:13
Дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну
Російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США, - пише Главком.
За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.
Вторгнення розпочнеться нібито з операції під «фальшивим прапором» на Донбасі або з атаки на Київ.
Зазначається, що будь-який крок може означати різку ескалацію після того, як Росія кілька місяців нарощувала військові потужності на кордоні з Україною.
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Російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США, - пише Главком.
За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.
Вторгнення розпочнеться нібито з операції під «фальшивим прапором» на Донбасі або з атаки на Київ.
Зазначається, що будь-який крок може означати різку ескалацію після того, як Росія кілька місяців нарощувала військові потужності на кордоні з Україною.
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