В Україні 20-гривневу монету продають за 50 тисяч





Лот виставлено на продаж на онлайн-аукціоні Violity, - пише



Зазначається, що монета має дерев'яний футляр, також до неї додається відповідний сертифікат. Ювілейну монету випущено 2001 року тиражем 1000 одиниць.



На аверсі монети в колі з намистин знаходиться увінчана вінцем композиція, що символізує ідею соборності нашої країни. Вона складається з малого Державного Герба України в оточенні рослинного орнаменту, який підтримують лев та козак з мушкетом.



Також на аверсі присутні кругові написи: "УКРАЇНА", "20 ГРИВЕНЬ 2001", позначення металу та його проби – Ag 925, вага у чистоті – 62,2 та логотип Монетного двору НБУ.



На реверсі монети в колі з намистин на фоні карти України зображено будівлю парламенту України та кругові написи: "10 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ", "1991", "2001". Між датами розміщено голографічне зображення солярного знака.



Варто зазначити, що за 2 тисячі доларів, що відповідає сумі 56 тисяч гривень, в Україні цілком реально купити вживаний автомобіль, завезений з-за кордону.

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