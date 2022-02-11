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В Україні 20-гривневу монету продають за 50 тисяч

В Україні 20-гривневу монету продають за 50 тисяч
В Україні монету номіналом 20 гривень продають за 50 тисяч гривень. Її виготовлено зі срібла до 10-річчя Незалежності нашої держави.

Лот виставлено на продаж на онлайн-аукціоні Violity, - пише Апостороф.

Зазначається, що монета має дерев'яний футляр, також до неї додається відповідний сертифікат. Ювілейну монету випущено 2001 року тиражем 1000 одиниць.

На аверсі монети в колі з намистин знаходиться увінчана вінцем композиція, що символізує ідею соборності нашої країни. Вона складається з малого Державного Герба України в оточенні рослинного орнаменту, який підтримують лев та козак з мушкетом.

Також на аверсі присутні кругові написи: "УКРАЇНА", "20 ГРИВЕНЬ 2001", позначення металу та його проби – Ag 925, вага у чистоті – 62,2 та логотип Монетного двору НБУ.

На реверсі монети в колі з намистин на фоні карти України зображено будівлю парламенту України та кругові написи: "10 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ", "1991", "2001". Між датами розміщено голографічне зображення солярного знака.

Варто зазначити, що за 2 тисячі доларів, що відповідає сумі 56 тисяч гривень, в Україні цілком реально купити вживаний автомобіль, завезений з-за кордону.

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Теги: Україна, аукціон
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