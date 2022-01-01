За добу в Україні виявили 38 212 нові випадки COVID-19





Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



За весь час пандемії в Україні 4 501 182 особи захворіли, одужали – 3 770 769, летальних випадків – 102 668, провели ПЛР-тестувань – 18 993 661.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 4229;



Вінницька область – 720;



Волинська область – 1060;



Дніпропетровська область – 2596;



Донецька область – 1808;



Житомирська область – 1489;



Закарпатська область – 795;



Запорізька область – 1276;



Івано-Франківська область – 791;



Київська область – 1326;



Кіровоградська область – 487;



Луганська область – 783;



Львівська область – 2351;



Миколаївська область – 1013;



Одеська область – 3670;



Полтавська область – 1407;



Рівненська область – 1145;



Сумська область – 1671;



Тернопільська область – 813;



Харківська область – 1736;



Херсонська область – 1604;



Хмельницька область – 1813;



Черкаська область – 1246;



Чернівецька область – 789;



Чернігівська область – 1594.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 12 лютого зареєстрували 38 212 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.За весь час пандемії в Україні 4 501 182 особи захворіли, одужали – 3 770 769, летальних випадків – 102 668, провели ПЛР-тестувань – 18 993 661.м. Київ – 4229;Вінницька область – 720;– 1060;Дніпропетровська область – 2596;Донецька область – 1808;Житомирська область – 1489;Закарпатська область – 795;Запорізька область – 1276;Івано-Франківська область – 791;Київська область – 1326;Кіровоградська область – 487;Луганська область – 783;Львівська область – 2351;Миколаївська область – 1013;Одеська область – 3670;Полтавська область – 1407;Рівненська область – 1145;Сумська область – 1671;Тернопільська область – 813;Харківська область – 1736;Херсонська область – 1604;Хмельницька область – 1813;Черкаська область – 1246;Чернівецька область – 789;Чернігівська область – 1594.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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