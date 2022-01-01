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За добу в Україні виявили 38 212 нові випадки COVID-19

За добу в Україні виявили 38 212 нові випадки COVID-19
В Україні станом на 12 лютого зареєстрували 38 212 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні 4 501 182 особи захворіли, одужали – 3 770 769, летальних випадків – 102 668, провели ПЛР-тестувань – 18 993 661.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4229;

Вінницька область – 720;

Волинська область – 1060;

Дніпропетровська область – 2596;

Донецька область – 1808;

Житомирська область – 1489;

Закарпатська область – 795;

Запорізька область – 1276;

Івано-Франківська область – 791;

Київська область – 1326;

Кіровоградська область – 487;

Луганська область – 783;

Львівська область – 2351;

Миколаївська область – 1013;

Одеська область – 3670;

Полтавська область – 1407;

Рівненська область – 1145;

Сумська область – 1671;

Тернопільська область – 813;

Харківська область – 1736;

Херсонська область – 1604;

Хмельницька область – 1813;

Черкаська область – 1246;

Чернівецька область – 789;

Чернігівська область – 1594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, статистика, коронавірус
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