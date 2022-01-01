За добу в Україні виявили 38 212 нові випадки COVID-19
Сьогодні, 09:17
В Україні станом на 12 лютого зареєстрували 38 212 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні 4 501 182 особи захворіли, одужали – 3 770 769, летальних випадків – 102 668, провели ПЛР-тестувань – 18 993 661.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4229;
Вінницька область – 720;
Волинська область – 1060;
Дніпропетровська область – 2596;
Донецька область – 1808;
Житомирська область – 1489;
Закарпатська область – 795;
Запорізька область – 1276;
Івано-Франківська область – 791;
Київська область – 1326;
Кіровоградська область – 487;
Луганська область – 783;
Львівська область – 2351;
Миколаївська область – 1013;
Одеська область – 3670;
Полтавська область – 1407;
Рівненська область – 1145;
Сумська область – 1671;
Тернопільська область – 813;
Харківська область – 1736;
Херсонська область – 1604;
Хмельницька область – 1813;
Черкаська область – 1246;
Чернівецька область – 789;
Чернігівська область – 1594.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні 4 501 182 особи захворіли, одужали – 3 770 769, летальних випадків – 102 668, провели ПЛР-тестувань – 18 993 661.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4229;
Вінницька область – 720;
Волинська область – 1060;
Дніпропетровська область – 2596;
Донецька область – 1808;
Житомирська область – 1489;
Закарпатська область – 795;
Запорізька область – 1276;
Івано-Франківська область – 791;
Київська область – 1326;
Кіровоградська область – 487;
Луганська область – 783;
Львівська область – 2351;
Миколаївська область – 1013;
Одеська область – 3670;
Полтавська область – 1407;
Рівненська область – 1145;
Сумська область – 1671;
Тернопільська область – 813;
Харківська область – 1736;
Херсонська область – 1604;
Хмельницька область – 1813;
Черкаська область – 1246;
Чернівецька область – 789;
Чернігівська область – 1594.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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