Понад тисячу хворих та 8 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:33
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1060 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 115 дітей та 50 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 406 хворих:
Луцька ТГ – 222
Боратинська ТГ – 9
Берестечківська ТГ — 8
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 25
Доросинівська ТГ – 3
Ківерцівська ТГ – 11
Колківська – 30
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ – 1
Олицька ТГ – 14
Підгайцівська ТГ – 38
Рожищенська ТГ – 13
Торчинська ТГ – 5
Цуманська ТГ – 18
Володимир-Волинський район – 269 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 84
Затурцівська ТГ – 18
Зимнівська ТГ — 31
Локачинська ТГ — 16
Нововолинська ТГ – 72
Оваднівська ТГ — 5
Павлівська ТГ – 10
Устилузька ТГ — 33
Камінь-Каширський район – 87 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 32
Любешівська ТГ – 27
Маневицька ТГ – 18
Прилісненська ТГ – 8
Сошичненська ТГ -2
Ковельський район – 298 хворих:
Голобська ТГ – 15
Вишнівська ТГ – 3
Головненська ТГ — 2
Дубечненська ТГ – 3
Дубівська ТГ – 18
Заболотівська ТГ — 1
Забродівськ а ТГ — 4
Ковельська ТГ – 136
Колодяжненська ТГ – 12
Луківська ТГ — 9
Люблинецька ТГ – 5
Любомльська ТГ – 14
Поворська ТГ — 5
Ратнівська ТГ – 19
Рівненська ТГ – 2
Самарівська ТГ – 5
Сереховичівська ТГ – 1
Смідинська ТГ -1
Старовижівська ТГ – 5
Турійська ТГ – 20
Шацька ТГ — 18
Госпіталізували – 99 хворих, 961– лікуються амбулаторно.
Усього станом на 12 лютого в області зареєстрували 122699 випадків.
Одужали – 106022 осіб (за останню добу –647).
Летальних випадків (осіб) – 2322, з них за останню добу – 8:
Луцький район – 5 випадків: у Луцькій ТГ та Колківській ТГ – по 2 випадки, в Городищенській ТГ 1 випадок;
Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки по одному в Ковельській та Шацькій ТГ.
Методом ПЛР всього обстежили 471779 осіб, за останню добу – 1742 особи.
За добу 11 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1492 щеплення. Першою дозою щепили — 494 особи, другою дозою – 695 осіб, додатковою дозою – 4 особи, бустерною дозою – 299 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344541 людина, отримали дві дози – 322094 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7196 людей. Загалом провели 674260 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 406 хворих:
Луцька ТГ – 222
Боратинська ТГ – 9
Берестечківська ТГ — 8
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 25
Доросинівська ТГ – 3
Ківерцівська ТГ – 11
Колківська – 30
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ – 1
Олицька ТГ – 14
Підгайцівська ТГ – 38
Рожищенська ТГ – 13
Торчинська ТГ – 5
Цуманська ТГ – 18
Володимир-Волинський район – 269 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 84
Затурцівська ТГ – 18
Зимнівська ТГ — 31
Локачинська ТГ — 16
Нововолинська ТГ – 72
Оваднівська ТГ — 5
Павлівська ТГ – 10
Устилузька ТГ — 33
Камінь-Каширський район – 87 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 32
Любешівська ТГ – 27
Маневицька ТГ – 18
Прилісненська ТГ – 8
Сошичненська ТГ -2
Ковельський район – 298 хворих:
Голобська ТГ – 15
Вишнівська ТГ – 3
Головненська ТГ — 2
Дубечненська ТГ – 3
Дубівська ТГ – 18
Заболотівська ТГ — 1
Забродівськ а ТГ — 4
Ковельська ТГ – 136
Колодяжненська ТГ – 12
Луківська ТГ — 9
Люблинецька ТГ – 5
Любомльська ТГ – 14
Поворська ТГ — 5
Ратнівська ТГ – 19
Рівненська ТГ – 2
Самарівська ТГ – 5
Сереховичівська ТГ – 1
Смідинська ТГ -1
Старовижівська ТГ – 5
Турійська ТГ – 20
Шацька ТГ — 18
Госпіталізували – 99 хворих, 961– лікуються амбулаторно.
Усього станом на 12 лютого в області зареєстрували 122699 випадків.
Одужали – 106022 осіб (за останню добу –647).
Летальних випадків (осіб) – 2322, з них за останню добу – 8:
Луцький район – 5 випадків: у Луцькій ТГ та Колківській ТГ – по 2 випадки, в Городищенській ТГ 1 випадок;
Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки по одному в Ковельській та Шацькій ТГ.
Методом ПЛР всього обстежили 471779 осіб, за останню добу – 1742 особи.
За добу 11 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1492 щеплення. Першою дозою щепили — 494 особи, другою дозою – 695 осіб, додатковою дозою – 4 особи, бустерною дозою – 299 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344541 людина, отримали дві дози – 322094 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7196 людей. Загалом провели 674260 щеплень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Військового з Волині нагородили орденом «За заслуги»
Сьогодні, 10:15
Понад тисячу хворих та 8 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:33
За добу в Україні виявили 38 212 нові випадки COVID-19
Сьогодні, 09:17
Волинський викладач отримуватиме президентську стипендію
Сьогодні, 07:31
Медіа