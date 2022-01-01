Понад тисячу хворих та 8 летальних випадків: коронавірус на Волині

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1060 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 115 дітей та 50 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.– 406 хворих:Луцька ТГ – 222Боратинська ТГ – 9Берестечківська ТГ — 8Городищенська ТГ – 7Горохівська ТГ – 25Доросинівська ТГ – 3Ківерцівська ТГ – 11Колківська – 30Копачівська ТГ – 2Мар’янівська ТГ – 1Олицька ТГ – 14Підгайцівська ТГ – 38Рожищенська ТГ – 13Торчинська ТГ – 5Цуманська ТГ – 18– 269 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 84Затурцівська ТГ – 18Зимнівська ТГ — 31Локачинська ТГ — 16Нововолинська ТГ – 72Оваднівська ТГ — 5Павлівська ТГ – 10Устилузька ТГ — 33– 87 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 32Любешівська ТГ – 27Маневицька ТГ – 18Прилісненська ТГ – 8Сошичненська ТГ -2– 298 хворих:Голобська ТГ – 15Вишнівська ТГ – 3Головненська ТГ — 2Дубечненська ТГ – 3Дубівська ТГ – 18Заболотівська ТГ — 1Забродівськ а ТГ — 4Ковельська ТГ – 136Колодяжненська ТГ – 12Луківська ТГ — 9Люблинецька ТГ – 5Любомльська ТГ – 14Поворська ТГ — 5Ратнівська ТГ – 19Рівненська ТГ – 2Самарівська ТГ – 5Сереховичівська ТГ – 1Смідинська ТГ -1Старовижівська ТГ – 5Турійська ТГ – 20Шацька ТГ — 18Госпіталізували – 99 хворих, 961– лікуються амбулаторно.Усього станом на 12 лютого в області зареєстрували 122699 випадків.Одужали – 106022 осіб (за останню добу –647).Летальних випадків (осіб) – 2322, з них за останню добу – 8:Луцький район – 5 випадків: у Луцькій ТГ та Колківській ТГ – по 2 випадки, в Городищенській ТГ 1 випадок;Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;Ковельський район – 2 випадки по одному в Ковельській та Шацькій ТГ.Методом ПЛР всього обстежили 471779 осіб, за останню добу – 1742 особи.За добу 11 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1492 щеплення. Першою дозою щепили — 494 особи, другою дозою – 695 осіб, додатковою дозою – 4 особи, бустерною дозою – 299 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344541 людина, отримали дві дози – 322094 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7196 людей. Загалом провели 674260 щеплень.